Самые страшные опасения Нагиева по поводу судьбы старшего сына подтвердись

Дмитрий Нагиев всегда открыто высказывался о своих взглядах на карьеру в искусстве, особенно когда речь заходила о его сыновьях.

Старший из них уже успел попробовать свои силы в киноиндустрии, снявшись в таких проектах, как "Холоп", "Марафон желаний" и "Папины дочки". Однако, несмотря на успехи Кирилла, его отец не скрывает своего скепсиса по поводу актерской карьеры для своих детей.

В недавнем интервью Дмитрий признался, что изначально не хотел, чтобы Кирилл следовал по его стопам. "Я надеялся, что он не станет актером, а потом он поступил в Школу-студию МХАТ", — отметил Нагиев.

Выбор наследника стал для артиста неожиданностью, так как актерская профессия требует не только таланта, но и готовности к постоянным испытаниям. Дмитрий также поделился своими опасениями относительно будущего своего младшего сына Марка, которому всего 16 лет. Он не знает, пойдет ли Марк по тому же пути, что и Кирилл.

Интересно, что 35-летний Кирилл очень тщательно подходит к выбору ролей. Дмитрий вспоминает разговор с сыном, в котором тот отказался сниматься в популярном сериале с большим количеством серий. "Я говорил: “Почему ты отказался? Это же деньги!", — на что Кирилл ответил: “У тебя папа из Средней Азии, а у меня папа — Дмитрий Нагиев”.

Нагиев считает, что актерская карьера имеет свои риски и трудности. Он описал эту профессию как "очень зависимую" и подчеркнул, что успех в ней не всегда приводит к финансовой стабильности. "Сколько поработал, столько и получил", — резюмировал он.