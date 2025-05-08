Внук Пугачевой открыто заговорил о своем диагнозе: просит помощи

Никита Пресняков опубликовал видеобращение в соцсети.

33-летний внук Пугачевой открыто заявил о своем диагнозе. В опубликованном им видео музыкант попросил о помощи. Дело в том, что артист находится в поиске нового специалиста для своей команды. Речь идет о SMM-менеджере – человеке, который займется продвижением его проектов в социальных сетях. Объясняя, почему для него это важно и почему он сам не может эффективно заниматься этим направлением, Никита Пресняков сделал неожиданное признание. По его словам, у него диагностирована легкая форма синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Именно это состояние, как признался певец, сильно затрудняет для него сосредоточение на задачах, требующих погружения в детали, анализа и тонкостей работы с контентом и аудиторией в сети. В связи с этим ему нужна помощь специально обученного человека.

"Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы", — цитируют слова артиста СМИ, подчеркивая его затруднения с навигацией в мире социальных медиа.

Напомним, что Никита Пресняков уже несколько лет проживает за рубежом, в США, куда он переехал вместе со своей возлюбленной. Вдали от родины он активно строит новую главу своей музыкальной карьеры, и эффективное присутствие в цифровом пространстве является ключевым элементом для взаимодействия с аудиторией и продвижения творчества в современном мире.