Внучка Валерия Золотухина шокировала неожиданным откровением

Мария Золотухина, внучка легендарного актера Валерия Золотухина, пошла по его стопам и выбрала актерскую профессию. Однако ее жизнь и взгляды сильно отличаются от привычных представлений о представителях актерских династий. Дочь священника из многодетной семьи, Мария недавно откровенно рассказала о своих принципах, вере и весьма необычном подходе к поиску любви.



Мария Золотухина выросла в большой семье: ее отец Денис Золотухин, старший сын Валерия Сергеевича, является священником. Именно в этой атмосфере глубокой веры и традиционных ценностей формировалась личность Марии.

Несмотря на духовный путь отца, Мария выбрала творческую профессию своего знаменитого деда. Она уже успела сделать первые шаги в кино, снявшись в фильме Сергея Урсуляка "Праведник", а затем приняла участие в продолжении популярного сериала "Мажор".

В свои 27 лет Мария открыто делится тем, как строгость и вера родителей повлияли на ее жизнь. Она рассказывала, что в детстве они каждый вечер по часу читали Библию, а затем обсуждали прочитанное с отцом. Повзрослев, отец предложил им самим решать, когда и сколько читать. Мария убеждена, что в жизни много соблазнов и трудностей, но именно вера и наставления отца помогают ей оставаться на правильном пути и не "сломаться". Она подчеркивает, что стремится быть настоящей "прихожанкой", активно участвующей в церковной жизни, а не просто "захожанкой".

В свои 27 лет Мария еще не замужем и четко знает, какого брака хочет: официального, с венчанием и один раз на всю жизнь. Мария считает развод неправильным, а саму мысль о "развенчании" называет совершенно неприемлемой.

Но самым шокирующим откровением оказалось ее неожиданное признание в том, что по-настоящему влюбляться она начала лишь около четырех лет назад, то есть примерно в 23 года. До этого момента, по ее словам, она даже не знала, что есть такое чувство.

Мария уверена, что в поиске спутника жизни ей помогают высшие силы и молитвы. При этом она не спешит с выбором, считая, что до брака паре стоит провести вместе несколько лет, чтобы убедиться в правильности решения – даже несмотря на пример родителей, которые поженились после всего нескольких дней знакомства и живут вместе уже почти 30 лет.

Актриса рассказала о своем необычном методе проверки чувств: она молится Богородице с просьбой помочь понять, является ли мужчина, в которого она влюблена, именно тем человеком, которого ей послали, или же следует "охладить пыл". По ее словам, если это "не ее" человек, то спустя короткое время она полностью теряет к нему интерес, отношения прекращаются, и в сердце не остается никаких следов. Этот глубоко личный и духовный подход к выбору партнера разительно контрастирует с более поверхностными подходами, часто встречающимися в современном мире.