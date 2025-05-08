Майские праздники звезд: где отдыхали и во сколько обошлись их роскошные вояжи

В минувшие майские праздники звезды российского шоу-бизнеса активно перемещались по миру, выбирая для отдыха самые разные локации – от экзотических островов и континентов до культурных центров Европы и живописных уголков России. Однако, как удалось выяснить аналитикам одного из ведущих изданий, стоимость этих звездных каникул значительно превысила усредненные показатели, что объясняется, в том числе, выбором премиального класса обслуживания и дорогостоящего размещения.



Согласно подсчетам экспертов медиарынка, отпускные бюджеты многих известных персон оказались весьма внушительными. Высокие траты обусловлены не только престижностью выбранных направлений, но и привычным для знаменитостей уровнем комфорта – перелетами в бизнес-классе и проживанием в люксовых отелях или апартаментах.

Один из примеров относительно "бюджетного" размещения, по оценкам наблюдателей, продемонстрировала телеведущая Ольга Бузова, отправившаяся на солнечную Кубу. Хотя сама дорога туда стоит недешево – по информации журналистов, перелет в эконом-классе может обойтись от 100 тысяч рублей, а в бизнес-классе достигать 600 тысяч – проживание в пятизвездочной гостинице на Острове Свободы, по данным издания, стартует от 10 тысяч рублей за ночь. Тем не менее, Ольга не раскрывала точные цифры своих расходов на эту поездку.

Иным путем пошла пара актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги. Они предпочли остаться в пределах страны, выбрав для отпуска живописный Крым. Их путешествие по окрестностям Ялты, как пишет пресса, включало аренду авто и насыщенную экскурсионную программу. Остановились они в одном из самых дорогих санаторно-курортных комплексов полуострова – Mriya, где, по расчетам источника, стоимость размещения начинается от 43 тысяч рублей в сутки. Именно в этом романтичном месте, как отмечают светские обозреватели, Петр Дранга сделал Агате предложение руки и сердца, и этот знаменательный момент, по их же оценкам, вылился для него в "круглую сумму".

Любопытный выбор, сочетающий патриотичность и комфорт, сделала певица Анна Семенович. Вместе со своим женихом Денисом Шреером она посетила Казань. Перелет в столицу Татарстана бизнес-классом, по сведениям издания, составил порядка 47 тысяч рублей на человека, а ночь в пятизвездочном отеле – от 22 тысяч рублей. Несмотря на эти цифры, в репортажах журналистов это путешествие было названо одним из самых доступных среди звездных маршрутов, что наглядно иллюстрирует уровень трат в этой среде.

Часть звезд предпочла еще более затратные направления. Так, телеведущая Ксения Бородина с семьей и друзьями выбрала для отдыха Дубай. Этот эмират известен своими высокими ценами, и, как указывается в публикациях, стоимость суток в элитной гостинице там начинается от внушительных 90 тысяч рублей.

Вершиной же роскоши и, соответственно, затрат, стал, по всей видимости, романтический вояж актрисы Елизаветы Арзамасовой и фигуриста Ильи Авербуха. Они отправились в Париж. По подсчетам аналитиков, всего за три дня пребывания в столице Франции их расходы могли составить не менее полумиллиона рублей. Эта колоссальная сумма включает перелет бизнес-классом и проживание в люксовых апартаментах, цена за ночь в которых, по данным тех же источников, стартует от 50 тысяч рублей.

Таким образом, проведенные майские праздники стали для российских знаменитостей поводом продемонстрировать не только разнообразие географических предпочтений, но и готовность инвестировать существенные средства в собственный комфорт и впечатления от путешествий, как внутри страны, так и за ее пределами, что нашло отражение в журналистских исследованиях.

