Сати Казанова объяснила решение тщательно скрывать лицо и имя своего ребенка

Певица Сати Казанова открыла новые грани своих чувств и отношений.

В 2017 году артистка вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, что стало настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса. Многие были удивлены, ведь за артисткой ухаживали влиятельные мужчины, и один из них даже подарил ей квартиру в Москве. Однако Сати признается, что в прошлом ее привлекали совершенно другие типажи.

"15 лет назад я бы не смогла влюбиться в моего мужа. Я бы его даже не заметила", — сообщила певица.

По ее словам, тогда она была очарована мужчинами с властью и богатством, не замечая истинных ценностей. Лишь пройдя через множество трудностей и разочарований, она осознала, что настоящая сила и масштаб личности не всегда проявляются во внешних атрибутах. "Жизнь привела меня к простоте", — призналась Казанова.

Осенью 2024 года у пары родилась дочь, имя и лицо которой они тщательно скрывают от общественности. Сати долго не афишировала свою беременность. Лишь когда живот стал заметен, она призналась, что ждет ребенка.

Путь к материнству оказался для нее непростым: у певицы была замерзшая беременность, что сделало рождение дочери особенно долгожданным событием. Сати объяснила почему пока не хочет показывать наследницу: "Это мой материнский инстинкт — защищать ее от общества. Она ещё маленькая и хрупкая".

Певица уверена, что это решение продиктовано внутренними ощущениями, а не модными тенденциями. "Мы с мужем абсолютно единогласны в этом", — добавила она. Также Казанова считает, что имя ребенка имеет важное значение и несет определенную вибрацию.