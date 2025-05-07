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Среда 7 мая

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Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте

Пугачева может заставить Латвию извиниться перед Орбакайте
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Недавний запрет на въезд в Латвию для певицы Кристины Орбакайте и последовавшая за этим отмена концертов стали причиной активных обсуждений. В то время как сама артистка столкнулась с профессиональными трудностями, некоторые эксперты видят в этой ситуации неожиданный путь решения – через влияние ее матери, легендарной Аллы Пугачевой.

Известие о том, что певице Кристине Орбакайте запрещен въезд на территорию Латвии, застало ее, по сообщениям, прямо накануне запланированного гастрольного тура. Этот шаг латвийских властей немедленно повлек за собой отмену всех запланированных концертов исполнительницы таких известных хитов, как "Бровки домиком", что, несомненно, стало неприятным сюрпризом как для самой артистки, так и для ее поклонников в странах Балтии.

В сложившейся непростой ситуации свое видение возможного развития событий и путей выхода из нее представил адвокат Андрей Алешкин. По мнению юриста, ключевую роль в разрешении этой проблемы может сыграть никто иной, как мать Кристины – Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Алешкин полагает, что Алла Борисовна обладает весьма серьезным политическим влиянием и обширным кругом знакомых и связей, сформированных за десятилетия ее грандиозной карьеры. Юрист высказал достаточно смелое предположение о том, что при должном задействовании этих ресурсов Алла Пугачева может оказать такое давление, которое позволит "вынудить Латвию извиниться перед Кристиной".

В беседе с одним из российских изданий Андрей Алешкин отметил, что, с его точки зрения, "давление на Орбакайте сейчас излишне" и не вполне оправданно. Он выразил уверенность в том, что решение латвийских властей "может быть пересмотрено" и не является окончательным. По оценке юриста, значительный "политический вес", которым обладает Алла Пугачева, вполне способен "преодолеть это недоразумение". Таким образом, Алешкин намекает на то, что авторитет и связи матери могут оказаться решающим фактором в урегулировании проблемы с запретом на въезд ее дочери, возможно, даже без необходимости длительных судебных разбирательств.

Независимо от потенциального вмешательства матери, у Кристины Орбакайте, безусловно, остаются и формальные юридические механизмы для защиты своих прав. Она имеет возможность оспорить решение о запрете на въезд в Латвию в судебном порядке. Однако, как полагают некоторые наблюдатели и подтверждают инсайдеры, певица, скорее всего, прибегнет к этому официальному пути только в том случае, если все остальные возможности исчерпают себя, рассматривая суд как крайнюю меру.

Стоит также напомнить, что связь Кристины Орбакайте с Латвией носит не только гастрольный характер. Певица является владелицей элитной недвижимости в курортном городе Юрмала. Эта квартира, как известно, досталась ей по наследству от ее близкого друга и коллеги по сцене, народного артиста Бориса Моисеева. Наличие собственности в стране, власти которой сейчас ограничили ее въезд, добавляет ситуации особую остроту и, возможно, дополнительный мотив для Кристины Орбакайте искать любые пути для разрешения возникшей проблемы.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2025, 21:24
Кристина Орбакайте. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"ФедералПресс"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Срочно: невестка Кристины Орбакайте объявила о диагнозе ребенка

Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @npresnyakov
Фото: соцсети / @orbakaite_k
Фото: соцсети / @orbakaite_k

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