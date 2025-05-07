Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце"

Зимой в автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело мертвой женщины.

В ходе судебного заседания по резонансному уголовному делу, связанному с обнаружением тела женщины в автомобиле, принадлежащем известному актеру, были оглашены его показания, данные на предварительном следствии. Среди прочих деталей, выяснился любопытный факт: артист запутался и не смог точно назвать число машин в своем автопарке.

Неожиданное обстоятельство стало известно во время рассмотрения дела в Дорогомиловском районном суде Москвы 7 мая. Сам актер Гоша Куценко не смог присутствовать на заседании, поскольку, как пояснили, находится на съемках за пределами столицы. В связи с его отсутствием суд дал разрешение стороне обвинения зачитать протокол допроса, который был проведен на стадии предварительного следствия.

Согласно оглашенным показаниям, когда у артиста поинтересовались о его транспортных средствах, Гоша Куценко заявил, что в его собственности находится "примерно семь или восемь" автомобилей, выразив неуверенность в точном количестве. При этом он смог конкретно назвать несколько моделей из своей коллекции: минивэн Voyah Dreamer, спортивный Morgan, внедорожник Suzuki Jimmy и седан Toyota Mark. Особое внимание в контексте дела было уделено автомобилю марки "Запорожец".

Как следует из слов актера, этот винтажный автомобиль он приобрел специально для съемок в некоем фильме, который, однако, в итоге так и не был выпущен на экраны.

Напомним, что именно в этом "Запорожце" было обнаружено тело погибшей женщины. Страшная находка была сделана случайными прохожими январской ночью текущего года во дворе дома, где проживает Гоша Куценко, расположенного на Кутузовском проспекте.

По подозрению в совершении убийства был задержан 30-летний мужчина. Согласно имеющейся информации, тот дал признательные показания, сообщив, что ночью распивал алкоголь вместе с потерпевшей. В процессе возник конфликт, который перерос в ссору, и в итоге он нанес женщине несколько ножевых ранений, ставших для нее смертельными.