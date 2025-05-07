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Среда 7 мая

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Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце"

Гоша Куценко запутался в показаниях по делу о трупе в "Запорожце"
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Зимой в автомобиле Гоши Куценко обнаружили тело мертвой женщины.

В ходе судебного заседания по резонансному уголовному делу, связанному с обнаружением тела женщины в автомобиле, принадлежащем известному актеру, были оглашены его показания, данные на предварительном следствии. Среди прочих деталей, выяснился любопытный факт: артист запутался и не смог точно назвать число машин в своем автопарке.

Неожиданное обстоятельство стало известно во время рассмотрения дела в Дорогомиловском районном суде Москвы 7 мая. Сам актер Гоша Куценко не смог присутствовать на заседании, поскольку, как пояснили, находится на съемках за пределами столицы. В связи с его отсутствием суд дал разрешение стороне обвинения зачитать протокол допроса, который был проведен на стадии предварительного следствия.

Согласно оглашенным показаниям, когда у артиста поинтересовались о его транспортных средствах, Гоша Куценко заявил, что в его собственности находится "примерно семь или восемь" автомобилей, выразив неуверенность в точном количестве. При этом он смог конкретно назвать несколько моделей из своей коллекции: минивэн Voyah Dreamer, спортивный Morgan, внедорожник Suzuki Jimmy и седан Toyota Mark. Особое внимание в контексте дела было уделено автомобилю марки "Запорожец".

Как следует из слов актера, этот винтажный автомобиль он приобрел специально для съемок в некоем фильме, который, однако, в итоге так и не был выпущен на экраны.
Напомним, что именно в этом "Запорожце" было обнаружено тело погибшей женщины. Страшная находка была сделана случайными прохожими январской ночью текущего года во дворе дома, где проживает Гоша Куценко, расположенного на Кутузовском проспекте.

По подозрению в совершении убийства был задержан 30-летний мужчина. Согласно имеющейся информации, тот дал признательные показания, сообщив, что ночью распивал алкоголь вместе с потерпевшей. В процессе возник конфликт, который перерос в ссору, и в итоге он нанес женщине несколько ножевых ранений, ставших для нее смертельными.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2025, 20:07
Гоша Куценко. Фото: Youtube / @svetavokrugsveta
"Национальная служба новостей"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Яркие образы Гоши Куценко

Тем, для кого Гоша Куценко навсегда остался звездой боевиков он запомнился по роли Филлипа Корнеева по прозвищу Лис в картине "Антикиллер".
Другие помнят его по роли светлого мага и героя-любовника Игната в картине "Ночной дозор".
Воплощал артист на экране и силы зла. Например - Кощея в картине "Книга мастеров".
В фильме "Залетчики" Гоша Куценко воплотился в образе эксцентричного миллионера Николая Александровича.
Картина "Любовь-морковь" дала артисту возможность сыграть разочаровавшуюся в семейной жизни женщину, внезапно оказавшуюся в теле своего супруга.
В картине "Упражнения в прекрасном" Гоша Куценко исполнил роль Евгения Калинина.
В ремейке советской классики "Джентльмены, удачи!" артист сыграл Игоря Шатунова по прозвищу Шатун.
Зрителям кинодетектива "Турецкий гамбит" Куценко предстал в образе турецкого офицера Измаил-бея.
Не спасовал Гоша Куценко и перед ролью Ивана Грозного, которого ему довелось сыграть в фильме "Сокровища О.К.".

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