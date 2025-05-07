Питта арестовали за насилие: был отпущен под залог

Громкий скандал разразился в Голливуде: известный американский актер оказался в центре серьезного уголовного дела, связанного с обвинениями в преступлениях личного характера. Сообщается, что артист был задержан правоохранительными органами по подозрению в насильственных действиях.



В Голливуде разгорелся новый громкий скандал, в центре которого оказался известный американский актер. Появились сообщения о его задержании в связи с крайне серьезными обвинениями, касающимися инцидентов личного, насильственного характера.

По информации, распространенной американским таблоидом, речь идет об актере Майкле Питте. Ему были предъявлены обвинения в совершении сексуального насилия и нападения на женщину, с которой он, предположительно, состоял в отношениях.

Согласно материалам обвинения, инкриминируемые эпизоды произошли в доме актера в период с апреля 2020 по август 2021 года. Женщина, которая, как утверждается, проживала вместе с Питтом в тот период, дала показания о нескольких случаях агрессии. Среди прочего, она заявила, что в одном из инцидентов актер ударил ее доской и совершил изнасилование, а в другом случае, по ее словам, напал на нее с кирпичом.

Задержание Майкла Питта, согласно данным СМИ, состоялось второго мая. Вскоре после ареста артист был отпущен на свободу после внесения залога в размере ста тысяч долларов (что эквивалентно примерно 8,1 миллиона рублей). Адвокат Майкла Питта в комментарии для прессы категорически отверг все обвинения в адрес своего клиента. Защитник актера назвал их абсолютно необоснованными и выразил сомнение в правомерности их выдвижения спустя пять лет после предполагаемых событий. Адвокат также подчеркнул, что в описываемый период отношения между его подзащитным и женщиной носили исключительно добровольный характер.

Майкл Питт известен зрителям по значимым ролям в таких фильмах, как культовые "Мечтатели", "Семь психопатов" и научно-фантастическая драма "Я — начало". Также в его послужном списке – участие в высоко оцененном критиками сериале "Подпольная империя". Стоит отметить, что, по сообщениям ряда СМИ, линия персонажа Питта в этом сериале была завершена после всего двух сезонов, что, как тогда писали, было связано со сложностями в работе с самим актером.