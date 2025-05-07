Окончательно разорвавшая связи с родиной Орбакайте продолжает грести деньги из российских источников

Кристина Орбакайте избавляется от недвижимости в России.

Бывший директор Кристины Орбакайте, Александр Качан, подтвердил журналистам факт полного прекращения деловых контактов с певицей. Он сообщил, что более не представляет ее интересы, поскольку "она уехала год назад" и профессиональное сотрудничество завершено. По словам Качана, он полностью потерял связь с артисткой и узнает новости о ней "из газет", подчеркивая, что она "оставила нас и уехала в Америку". Это свидетельство со стороны человека из ближайшего окружения указывает на радикальность принятого певицей решения.

Процесс дистанцирования артистки от России развивался постепенно. После периода, когда она совмещала работу на родине с жизнью семьи в США (муж и дочь проживают в Майами), в конце 2022 года состоялся ее окончательный переезд. А уже в сентябре того же года, после волны отмен запланированных выступлений по России, которые, по информации инсайдеров, происходили под давлением общественных организаций, 53-летняя Орбакайте сделала официальное заявление о прекращении своей концертной деятельности на российской территории. Певица планировала продолжить карьеру за рубежом, однако и на иностранных площадках возникли препятствия. В апреле стало известно, что власти Латвии отказали певице во въезде, аргументируя это ее поездками в Крым. Кристина Орбакайте выразила несогласие с таким решением, назвав его нарушением фундаментальных прав.

На фоне этого появилась информация о продаже элитной недвижимости, принадлежавшей артистке в Москве и Подмосковье. Речь идет о двух дорогостоящих квартирах в столице, чья общая стоимость оценивалась в сумму полумиллиона рублей, а также о загородном доме за 170 миллионов. Казалось бы, все эти шаги указывают на окончательный разрыв всех связей с Россией и полный выбор в пользу жизни за океаном.

Тем не менее, один юридический аспект продолжает вызывать вопросы и подогревать дискуссии: Орбакайте до сих пор ведет предпринимательскую деятельность. Именно этот факт, несмотря на ее физическое отсутствие в стране, отсутствие российских гастролей и сообщения о продаже активов, формально позволяет ей сохранять возможность для ведения коммерческой деятельности или получения определенных видов доходов на территории РФ. Таким образом, наличие действующего ИП в России, несмотря на декларируемый и фактический разрыв связей, служит основанием для критических заголовков и обвинений в адрес артистки в том, что она продолжает грести деньги из российских источников.

Напомним, недавно сообщалось о том, что Кристина Орбакайте отправилась на Кипр, где у нее помимо встречи с матерью, проживающей в последнее время на острове, запланировано выступление. Об этом она сообщила в социальной сети, показав видео во время полета на самолете.

