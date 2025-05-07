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Киркорова и Баскова отправляют на покой: Пока сцена терпит

Киркорова и Баскова отправляют на покой: Пока сцена терпит
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Критик Сергей Соседов сравнил ветеранов сцены с Пугачевой.

Вопрос обновления состава российских звезд снова оказался актуальным после жесткого комментария знаменитого музыкального обозревателя Сергея Соседова. Известный критик обозначил необходимость задуматься популярным исполнителям о прекращении активной концертной деятельности, чтобы освободить сцену молодым артистам.

Сергей Соседов, беседуя с изданием "Общественная служба новостей", не смягчил выражения, давая оценку старшим деятелям российской музыкальной сцены. Он конкретно указал, кого из ветеранов, по его мнению, давно следовало бы оставить активную деятельность: среди таких фигур названы Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерий Леонтьев и Лев Лещенко. Музыкальный аналитик выразил недовольство тем, что старшее поколение сопротивляется приходу молодежи, проводя параллель с историей Аллы Пугачевой, которая, по его оценке, долго игнорировала ухудшение голосовых качеств и превращала свои прощальные туры скорее в начало нового этапа, нежели в финал карьеры.

Критик уверенно заявляет, что творческие пути перечисленных звезд исчерпаны, и интерес аудитории к ним неуклонно падает. Вместе с тем большинство заслуженных артистов, по словам Соседова, упорствуют в нежелании добровольно уступить место молодым дарованиям. Со своей стороны, критик считает необходимым срочно обновить российскую эстраду, заполнив ее свежими лицами и оригинальными идеями.

"Пока сцена терпит наших мастодонтов, мы будем страдать от отсутствия свежей крови", — констатирует он, призывая активнее развивать телевизионные проекты, направленные на выявление и поддержку начинающих музыкантов.

Следует отметить, что разговоры о закрытии карьер касаются не только указанных имен. Недавно певица Валерия открестилась от слухов о намерении завершить карьеру в ближайшие три года, хотя ее муж и менеджер Валерий Пригожин ранее допустил вероятность подобного сценария, рассуждая о том, что следующий альбом мог бы стать последней работой Валерии.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2025, 17:28
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Общественная Служба Новостей"✓ Надежный источник

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