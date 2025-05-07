Столкнувшаяся с трудностями Орбакайте полетела за деньгами к матери

Кристина Орбакайте в последнее время не пользуется популярностью.

Известная певица Кристина Орбакайте, столкнувшись с недавними проблемами, связанными с ограничением на въезд в Латвию, отправилась на Кипр. Об этом она сама сообщила в соцсетях. Также стало известно, что исполнительница хита "Перелетная птица" планирует заработать, ведь у нее на острове запланирован концерт, билеты на который уже раскуплены.

Этот визит на Кипр происходит на фоне недавних "неприятностей", с которыми певица столкнулась в странах Балтии. Напомним, что в конце апреля появилась информация о том, что Кристине Орбакайте был запрещен въезд на территорию Латвии. Такое решение было принято по заключению Службы государственной безопасности страны, которая посчитала, что выступления российской артистки "не соответствуют интересам национальной безопасности".

Более того, ситуация для певицы осложнилась и другими новостями: в медиа прошла информация о потенциальной угрозе лишения Орбакайте права собственности на квартиру, расположенную в Юрмале, которая, как известно, была подарена ей при жизни артистом Борисом Моисеевым.

Таким образом, Кипр стал для Кристины Орбакайте не только местом профессиональной реализации после возникших сложностей и возможностью заработать, но и островом, где она может провести время с семьей, включая свою мать, Аллу Пугачеву, которая, по имеющимся данным, постоянно проживает там в последнее время вместе с детьми.

