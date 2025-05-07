Дмитрий Нагиев раскрыл детали своего райдер: Доедаю за другими

Дмитрий Нагиев признался, что научился уважать людей.

Дмитрий Нагиев, который за десятилетия успешной карьеры достиг бесспорных высот в шоу-бизнесе, признается, что не считает себя человеком с завышенными требованиями. По его словам, в процессе работы он легко обходится минимумом. Это качество, как он считает, высоко ценится среди режиссеров, продюсеров и организаторов различных проектов, поскольку Нагиев прост в общении и не создает вокруг себя ауру недосягаемой знаменитости.

В беседе с журналистами 58-летний артист прямо заявил, что не предъявляет никаких жестких условий. Достигнув определенного возраста и профессионального положения, он, по собственному признанию, проникся глубоким уважением к людям, с которыми ему приходится работать, и поэтому не склонен "качать права". Он привел конкретный пример, касающийся питания: несмотря на то, что его официальный райдер предоставляет ему право заказывать блюда из любого ресторана в городе проведения съемок или мероприятия, он этой опцией не пользуется. Вместо этого он предпочитает питаться вместе со всей группой, разделяя общую трапезу.

"Иногда мне даже кажется, что я доедаю за другими. Это называется уважение", — прокомментировал свой подход Дмитрий Нагиев.

Помимо деталей быта, артист рассказал и о специфике своего рабочего графика. Он сообщил, что сумел добиться для себя десятичасового рабочего дня, в отличие от большинства коллег, которые по-прежнему заняты на площадке по 12 часов. Нагиев считает такой длительный рабочий день чрезмерным, напоминая, что в "золотую эру" советского кинематографа смены актеров длились около восьми часов.

"Всю жизнь пахал по 12 часов, как большинство артистов, и это очень тяжело... И однажды я объявил, что буду сниматься по 10 часов", — поделился он своим принципиальным решением.

Недавно в центре внимания оказался проект, запущенный Нагиевым в Дубае. Некоторые комментаторы поспешили провести параллели с инфокурсами от блогеров и даже обвинили артиста в "инфоцыганстве". Нагиев отнесся к этим упрекам с долей иронии. Он пояснил, что не является инициатором проекта, а просто принял приглашение.

Финансовая сторона вопроса, по его словам, весьма скромна и далека от представлений о баснословных прибылях. При количестве слушателей около 20 человек, выручка от курсов едва покрывает затраты на перелеты бизнес-классом и проживание для него и двух сопровождающих в Дубае. По сути, главным стимулом, как признался артист, является сама возможность совершать такие оплачиваемые организаторами поездки длительностью 5-7 дней. "Не буду врать, в Дубае хотелось бы еще и зарабатывать, но пока об этом речи не идет", — честно признал Нагиев, развеяв мифы о легких деньгах.