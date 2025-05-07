Доведенная Ивлеева пошла на крайние меры из-за тяжелых финансовых проблем

Настя Ивлеева вынуждена пойти на крайние меры. Блогер приняла решение полностью выйти из всех своих бизнесов в России.

Журналисты предполагают, что это стало результатом последствий скандальной вечеринки, на которой Анастасия появилась в откровенном наряде. На днях стало известно, что предприниматель официально вышла из состава учредителей компании "Коленки пчелы", занимающейся производством снеков.

Это был последний актив Ивлеевой на российском рынке. Теперь она осталась только с статусом индивидуального предпринимателя.

Путь к этому решению начался еще в январе, когда Настя объявила о закрытии своей лапшичной Nudles, открытой в 2024 году в сотрудничестве с Александром Пичугиным. Блогер тогда объяснила свой уход желанием сосредоточиться на новых проектах.

Однако вскоре выяснилось, что дела у "Коленок пчелы" также идут не лучшим образом. После скандала с вечеринкой, где присутствовали голые гости, популярность бренда начала стремительно падать. К началу весны выручка компании сократилась почти вдвое – с 3 до 1,7 миллиарда рублей.

В результате фирма оказалась в числе судебных разбирательств и столкнулась с претензиями со стороны поставщиков, отмечает женский журнал Клео.ру. Тем не менее, сама Настя, судя по ее публикациям в социальных сетях, нашла утешение в других аспектах жизни – она наслаждается уютом, тишиной и романтическими моментами с мужем-фермером Филиппом Бегаком вдали от городской суеты.

Несмотря на уход из ресторанной сферы, Ивлеева не намерена полностью покидать бизнес. В апреле она зарегистрировала свое имя как товарный знак, что открывает новые горизонты для ее деятельности. Сферы охвата впечатляют: алкоголь, снеки, доставка еды, одежда и даже услуги в бьюти-индустрии. Это говорит о том, что Настя планирует вернуться на рынок, но уже с новыми идеями и проектами.