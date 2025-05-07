Получившая в наследство квартиру Степаненко рискует попасть в долги покойной подруги

Имя Елены Степаненко активно обсуждается в прессе из-за наследства, оставленного ей покойной подругой, дизайнером Натальей Маголой.

После смерти Натальи в 2022 году Елена смогла добиться в суде права на две квартиры в Сочи, однако ситуация осложнилась вмешательством кредитора, который требует взыскания долгов покойной женщины.

Выяснилось, что родственники Маголы, недовольные тем, что остались без наследства, обратились в Хамовнический суд Москвы. Они подали иск с требованием признать свои права на имущество, оставшееся после Натальи. В то же время, некий Павел Назаров также подал иск, желая быть привлеченным к делу как третье лицо с самостоятельными требованиями. Он утверждает, что суд не учел его требования при разрешении спора о наследстве.

Согласно законодательству, каждый наследник несет ответственность за долги наследодателя в пределах стоимости полученного имущества. Это означает, что если суд удовлетворит требования Назарова, Елена может оказаться не только обладательницей недвижимости, но и должницей покойной подруги.

Напомним, что Наталья Магола составила завещание, в котором оставила свое имущество друзьям и знакомым, включая Елену Степаненко. Однако после смерти дизайнера возникли споры о праве на наследство.

Ранее сообщалось, что Степаненко не вернула матери покойной две квартиры с антиквариатом и подземным гаражом. Юмористка отказалась идти на уступки в суде. Стоимость полученного ею имущества оценивается в десятки миллионов рублей.

Охрана жилого комплекса в Сочи утверждает, что никогда не видела Степаненко на территории. Более того, она не присутствовала даже на похоронах своей подруги. По некоторым данным, Елена сейчас проживает в США, что осложняет и без того запутанную ситуацию.