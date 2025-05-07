41-летний Прохор Шаляпин тайно стал отцом

41-летний певец Прохор Шаляпин шокировал публику, сделав неожиданное признание о своем отцовстве.

В новом выпуске шоу "50 хейтеров" артист сообщил о том, что у него есть ребенок, о котором он не говорил ранее. Это заявление стало настоящей сенсацией для поклонников и журналистов.

Шаляпин всегда мечтал о создании семьи и рождении детей. Однако, несмотря на его стремление, найти подходящую спутницу жизни пока не удалось. Тем не менее, он уже стал отцом, хотя и не в традиционном смысле.

Прохор рассказал, что его путь к отцовству был необычным: он стал донором в одной из клиник. "Мы с одной барышней хотели детей, но у нее не получалось забеременеть. Я решил помочь", — поделился он.

Стоит отметить, что Шаляпин не раскрывает подробностей о своем наследнике, включая его пол и дату рождения. При этом артист подчеркнул, что по официальным документам у него нет детей. "Я как донор биологического материала отметился в одной клинике. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом, но по документам детей на сегодняшний день не имею", — добавил он.

Прохор также отметил, что не исключает возможности создания полноценной семьи в будущем, хотя и предполагает, что это может произойти только к его 70 годам. В его жизни было много романтических связей, среди которых выделяются имена Анны Калашниковой, Ларисы Копенкиной и Татьяны Дэвис. Но ни одна из этих отношений не привела к долгожданному браку и детям.