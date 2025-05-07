Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа

Катя Лель прокомментировала тревожные события, связанные с исчезновением ее бывшего мужа Игоря Кузнецова.

Как стало известно, бизнесмен пропал без вести во Франции. Его родственники уже несколько недель находятся в состоянии беспокойства.

Игорь уехал за границу по рабочим делам и неожиданно исчез, оставив своих близких в неведении. Катя узнала об этом лишь недавно, когда друзья Игоря сообщили ей о его пропаже.

"Я была в шоке, когда услышала эту новость. Его друзья начали волноваться и позвонили мне, так как Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 по местному времени. Он находился во Франции на встрече с знакомым. Мы не общались два года после развода, и я не интересовалась его жизнью. Теперь мы с его родными и друзьями находимся на связи и переживаем", — рассказала Лель.

Поисковые операции продолжаются, водолазы ищут Кузнецова в прибрежных водах. Пока никаких следов не найдено, но близкие надеются на лучшее. В окружении бизнесмена высказывают предположение, что он мог утонуть, но точной информации нет. Несмотря на это, надежда на его возвращение все еще жива.

К сожалению, последние годы жизни Игоря были омрачены проблемами с алкоголем, что стало одной из причин развода с Катей. Его поведение порой было крайне неприемлемым — под влиянием спиртного он забывал о семье и флиртовал с другими женщинами. Несмотря на все трудности, певица надеялась на его исправление до последнего момента.

У пары есть 16-летняя дочь Эмилия, которая после развода продолжала общаться с отцом. Катя не стала препятствовать этому общению, но поставила условие: Игорь должен встречаться с дочерью только в трезвом состоянии.