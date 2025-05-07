Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа

Люди несут цветы к дому семьи Собчак Тесты Муцениеце посоветовали бежать Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Михаила Боярского Люди несут цветы к дому Михаила Боярского "Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лицеУслышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летияШок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия

Лента новостей

Среда 7 мая

08:55Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа 06:44Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым 03:31Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон 00:12Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими 20:40Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая 19:16Средства ПВО отразили еще одну атаку БПЛА на Москву – Собянин 18:30Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании 17:42Больному раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация: Я эту битву не проиграю 17:03Исхудавшая жена Цекало объявила о глобальных переменах в жизни 16:10Потерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос 15:31Бывший Муцениеце неожиданно отреагировал на ее сообщение о свадьбе 15:09Тест: эти фильмы были сняты в СССР или в Голливуде? 12:53Состояние здоровья Киркорова после смерти отца вызвало жуткую тревогу 11:58"Не надо, пожалуйста!": 73-летняя Аллегрова назвала объект своей ненависти 11:31"Начались панические атаки": победивший в "Маске" Панайотов рассказал об изнанке телешоу 10:57Певица Рианна готовится стать мамой в третий раз 10:48"Минус два за три дня": набравшая вес Варвара озвучила рецепт простой и быстрой диеты 09:31Рискнувшая пойти на смертельно опасный риск Боня вышла на связь 08:31Кудрявцева махнула рукой на случившееся с ее телом: Сгорела хата, гори и сарай 06:24Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах 03:17Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь 00:38Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри 21:28Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского 20:55Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением 19:47Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына 18:52 Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно 18:35В семье Стриженовых долгожданное пополнение 17:30Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом 16:11Собравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать" 14:54Собянин заявил о трехкратном росте производства высокотехнологичных отраслей 14:23Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы 13:18Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая 11:59Разведенной Брежневой сделали предложение прямо во время выступления на сцене 11:33Смерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак 10:58Покинувшая Россию после смерти бывшего мужа Седокова вышла в свет с дочерью 10:09Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна 09:17Умерла звезда сериала "Метод" 08:30На Кадышеву совершено нападение по инструкции заказчиков 06:19Костенко и Тарасов столкнулись с финансовыми проблемами из-за провального бизнеса 03:27Кейт Миддлтон спровоцировала слухи об ухудшении своего состояния 00:12Вываливший огромное пузо Гарик Харламов публично опозорился 16:41Меган Маркл довели до слез в эфире популярного шоу 14:33Казьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос 10:07Симона показала округлившийся живот невесты Тимати после слухов о беременности 00:18Девочка с лебедем, или тайна старого дома 18:22Отец покойного Тиммы обнародовал разоблачение лжи Седоковой о бывшем муже 15:35Гордится собой: стало известно о причастности Собчак к разводу Муцениеце и Прилучного 14:26Сукачев призвал дать Ефремову шанс прийти в себя после тяжелого испытания 10:16Орлова откровенно заговорила о ревности в браке: Мне не нужен такой мужчина
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа

Жутко встревоженная Лель раскрыла подробности трагедии с пропажей бывшего мужа
97

Катя Лель прокомментировала тревожные события, связанные с исчезновением ее бывшего мужа Игоря Кузнецова.

Как стало известно, бизнесмен пропал без вести во Франции. Его родственники уже несколько недель находятся в состоянии беспокойства.

Игорь уехал за границу по рабочим делам и неожиданно исчез, оставив своих близких в неведении. Катя узнала об этом лишь недавно, когда друзья Игоря сообщили ей о его пропаже.

"Я была в шоке, когда услышала эту новость. Его друзья начали волноваться и позвонили мне, так как Игорь перестал выходить на связь 13 апреля в 17:00 по местному времени. Он находился во Франции на встрече с знакомым. Мы не общались два года после развода, и я не интересовалась его жизнью. Теперь мы с его родными и друзьями находимся на связи и переживаем", — рассказала Лель.

Катя Лель. Кадр: YouTube

Поисковые операции продолжаются, водолазы ищут Кузнецова в прибрежных водах. Пока никаких следов не найдено, но близкие надеются на лучшее. В окружении бизнесмена высказывают предположение, что он мог утонуть, но точной информации нет. Несмотря на это, надежда на его возвращение все еще жива.

К сожалению, последние годы жизни Игоря были омрачены проблемами с алкоголем, что стало одной из причин развода с Катей. Его поведение порой было крайне неприемлемым — под влиянием спиртного он забывал о семье и флиртовал с другими женщинами. Несмотря на все трудности, певица надеялась на его исправление до последнего момента.

У пары есть 16-летняя дочь Эмилия, которая после развода продолжала общаться с отцом. Катя не стала препятствовать этому общению, но поставила условие: Игорь должен встречаться с дочерью только в трезвом состоянии.

Шоу-бизнес в Telegram

7 мая 2025, 08:55
Катя Лель. Кадр: YouTube
StarHit✓ Надежный источник

По теме

50-летняя Катя Лель планирует стать мамой во второй раз

Катя Лель категорически отказалась идти по стопам Анны Семенович: Не могу!

Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым

Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым
Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своих отношениях с мужем Алексеем Чумаковым. Артистка подчеркнула, что несмотря на активные обсуждения их личной жизни в социальных сетях, некоторые аспекты их отношений должны оставаться вне поля зрения общественности.

Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон

Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон
Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и младшего сына, принца Луи. Интересно, что именно Луи, как утверждают близкие к семье источники, позволяет себе больше вольностей по сравнению с братом и сестрой.

Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими

Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими
Агата Муцениеце решилась высказаться о сложной ситуации с сыном. Тимофей столкнулся с травлей в школе. Эта тема стала особенно актуальной для нее, так как сама Агата в детстве пережила подобные испытания.

Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая

Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая
Появившаяся в публичном пространстве идея об обязательных бесплатных выступлениях артистов в День Победы, 9 мая, вызвала бурную реакцию у народного артиста России Льва Лещенко. В беседе с журналистами Лев Лещенко возмутился по поводу предложения выступать 9 мая безвозмездно.

Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании

Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании
Пока известная телеведущая Ксения Бородина готовится к предстоящей свадьбе с блогером Николаем Сердюковым, в отношениях пары произошел неожиданный поворот. Известная телеведущая Ксения Бородина, чья грядущая свадьба с блогером Николаем Сердюковым ожидается уже через пару месяцев, отправилась в отпуск без своего избранника.

Выбор читателей

05/05ПндСмерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак 06/05ВтрСбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах 05/05ПндСобравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать" 05/05ПндВозвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом 06/05ВтрПотерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос 05/05ПндЛюди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна