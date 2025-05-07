Муцениеце сообщила о пережитой сыном травле: Дети бывают жестокими

Агата Муцениеце решилась высказаться о сложной ситуации с сыном. Тимофей столкнулся с травлей в школе.

Эта тема стала особенно актуальной для нее, так как сама Агата в детстве пережила подобные испытания. Несмотря на то, что Тимофей больше не живет с ней, актрисе тяжело принять разлуку и ту боль, которую испытывает ее сын.

По словам Муцениеце, причиной буллинга стали полуобнаженные наряды, которые она носила на своих выступлениях в кабаре. Однако сама актриса считает, что травля — это нормальная часть взросления, связанная с характерными проявлениями подросткового возраста.

"Дети бывают жестокими, это заложено в нас природой. Это своего рода инстинкт выживания: кто сильнее, тот и выживет. Слабых всегда будут шпынять", — поделилась размышлениями звезда.

Агата уверена, что каждый ребенок проходит через трудности и испытания, которые формируют его личность. По мнению артистки, такие переживания — это этапы взросления, которые помогают стать более человечными и чуткими к другим. Вспоминая свои школьные годы, Муцениеце призналась, что также сталкивалась с агрессией со стороны сверстниц.

Стоит отметить, что в окружении Муцениеце обсуждают еще одну причину игнора со стороны Тимофея по отношению к матери. Говорят, что мальчик отказывается принимать нового партнера Агаты, музыканта Петра Дрангу.