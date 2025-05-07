Ковальчук сделала откровенное заявление об интимной жизни с Чумаковым

Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своих отношениях с мужем Алексеем Чумаковым.

Артистка подчеркнула, что несмотря на активные обсуждения их личной жизни в социальных сетях, некоторые аспекты их отношений должны оставаться вне поля зрения общественности.

"Мы никогда не обсуждаем нашу сексуальность и интимные моменты. Это табу для всех. Никто не знает о том, что происходит между нами", — заявила Юлия.

Артистка считает, что важно создать в семье атмосферу доверия и открытости, где можно говорить о любых темах, кроме тех, которые касаются их личной жизни. "Мы взрослые люди, и это нормально — иметь свои секреты", — добавила певица.

Ковальчук призналась, что была удивлена тем, насколько активно люди обсуждают их отношения после недавних интервью. "Когда я заметила, что возникли слухи, я не поняла, почему это стало таким важным для других. Это их мнение, и если им с этим комфортно — прекрасно. Мы не собираемся никого переубеждать", — отметила она.

Юлия также акцентировала внимание на том, что они с Алексеем никогда не выставляли свою интимную жизнь напоказ. Для них важнее всего сохранить гармонию и доверие в семье. "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в наше личное пространство. Это лишь наше дело", — подытожила она.