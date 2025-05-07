Раскрыта причина невиданных привилегий младшего сына Кейт Миддлтон

Как известно, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и младшего сына, принца Луи.

Интересно, что именно Луи, как утверждают близкие к семье источники, позволяет себе больше вольностей по сравнению с братом и сестрой. Это вызывает у многих вопросы о том, почему младшему ребенку в королевской семье предоставляется больше свободы.

Принц Луи, будучи четвертым в очереди на британский трон, несет определенные обязательства, но его положение также дает ему возможность быть менее ограниченным. Его старший брат Джордж, как первенец, сталкивается с большими ожиданиями и ответственностью, что неизбежно сказывается на его воспитании. В отличие от него Луи и Шарлотта, вероятно, не будут королем или королевой, что позволяет родителям более свободно подходить к их воспитанию.

Журналистка Дженни Бонд в интервью отметила, что Кейт и Уильям не накладывают жестких ограничений на Луи и Шарлотту. Они могут позволить себе больше шалостей и игр, не беспокоясь о требованиях, которые могут возникнуть у будущего монарха. Это создает более легкую атмосферу в семье, где младшие дети могут развиваться без давления.

По наблюдениям Бонд, в любой семье младшие дети часто получают больше снисхождения. Это правило работает как в королевских семьях, так и в обычных семьях. Младшие дети часто становятся любимцами родителей и получают больше свободы в своих действиях. Однако это не означает, что любовь Кейт и Уильяма к каждому из их детей различается — они одинаково заботятся о всех троих.

Кроме того, Кейт Миддлтон славится своей способностью довольно легко справляться с трудностями материнства. Некоторые шутят, что у нее не трое детей, а четверо — включая ее мужа.