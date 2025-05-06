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Вторник 6 мая

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Лев Лещенко возмутился предложением выступать бесплатно 9 мая

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Появившаяся в публичном пространстве идея об обязательных бесплатных выступлениях артистов в День Победы, 9 мая, вызвала бурную реакцию у народного артиста России Льва Лещенко.

В беседе с журналистами Лев Лещенко возмутился по поводу предложения выступать 9 мая безвозмездно. Он подчеркнул, что сам на протяжении 50 лет регулярно выступает бесплатно на всех государственных праздниках. Однако, по его мнению, это не дает основания полностью лишать артистов оплаты за их труд.

Артист напомнил, что для многих исполнителей и музыкантов именно концертная деятельность является единственным источником заработка. В условиях, когда количество концертов может быть ограниченным, отсутствие оплаты за выступления на значимых мероприятиях ставит артистов в затруднительное положение.

Лев Лещенко особо отметил, что у большинства представителей творческих профессий есть семьи, которые необходимо содержать, и напомнил, что музыка – это такая же работа, как и любая другая.

Ранее аналогичную точку зрения высказывал и лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, который также сравнил труд артистов с работой таксистов или врачей, напомнив, что и они не работают бесплатно, и подчеркнув, что большинство артистов в стране вовсе не являются миллионерами.

Таким образом, инициатива об обязательных бесплатных концертах вызвала однозначно негативную реакцию у столпов отечественной эстрады, которые считают необходимым уважать труд артистов, даже когда речь идет о выступлениях на социально значимых мероприятиях.

Шоу-бизнес в Telegram

6 мая 2025, 20:40
"Абзац"✓ Надежный источник

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