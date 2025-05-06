Жених Ксении Бородиной публично заявил о расставании

Пока известная телеведущая Ксения Бородина готовится к предстоящей свадьбе с блогером Николаем Сердюковым, в отношениях пары произошел неожиданный поворот.



Известная телеведущая Ксения Бородина, чья грядущая свадьба с блогером Николаем Сердюковым ожидается уже через пару месяцев, отправилась в отпуск без своего избранника. Этот факт привлек внимание подписчиков, ведь, по признанию самого Сердюкова, пара не расставалась ни на день целый год. К тому же Николай публично заявил подписчикам о расставании.

Николай рассказал в своем блоге, что отвез Ксению и ее спутниц в аэропорт. Там он сделал совместное фото с невестой и поделился им в соцсети, сопроводив подписью: "Впервые за год мы расстаемся с этой малышкой на 8 дней. Утром отвез девчонок в аэропорт, они улетели большой компанией на море. А я уже завтра вылетаю на новый проект". Таким образом, стало ясно, что причиной временного расставания стали рабочие графики обоих: Ксения отправилась отдыхать, а Николая ждет новый проект.

Сам Сердюков оценил эту ситуацию как возможность "проверить чувства на прочность". Примечательно, что сама Ксения Бородина пока никак не прокомментировала свой отъезд и первое за долгое время расставание с женихом.

Более того, по данным на текущий момент, телеведущая уже около суток не проявляла активности на своей странице в социальных сетях, хотя ранее регулярно делилась новостями с подписчиками. Эта неожиданная пауза в общении с аудиторией на фоне временной разлуки с женихом добавляет интриги к подготовке к одной из самых ожидаемых свадеб в звездных кругах, заставляя гадать, как пройдет первое испытание для пары накануне столь важного события.