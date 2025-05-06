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Вторник 6 мая

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Больному раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация: Я эту битву не проиграю

Больному раком Отару Кушанашвили грозит госпитализация: Я эту битву не проиграю
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В прошлом году Отар Кушанашвили заявил о победе над онкологией.

Известный телеведущий Отар Кушанашвили, чья недавняя борьба с онкологическим заболеванием широко освещалась в медиа, вновь обратился к поклонникам с важной новостью о своем здоровье. Несмотря на объявленную ранее победу над недугом, журналист сообщил о вероятности новой госпитализации, однако подчеркнул свою решимость продолжать борьбу.

В своем Telegram-канале Отар Кушанашвили поделился тревожными известиями. По его словам, существует вероятность того, что уже 15 мая ему придется снова отправиться в больницу. Однако даже перед лицом такой перспективы шоумен демонстрирует несгибаемый дух. В своем обращении он категорически заявил: "Ни о каком поражении в моем умственном обиходе не может быть и речи. Я не тот человек, что боится тьмы". Таким образом, телеведущий дал понять всем, кто следит за его судьбой и переживает за него, что готов к новой битве и не намерен опускать руки, рассматривая только один возможный исход – полное излечение.

Напомним, что в прошлом году Кушанашвили сообщил о диагностировании у него рака четвертой стадии. Это стало началом сложного периода, включавшего операцию и курсы химиотерапии. Осенью того же года шоумен триумфально заявил о победе над страшным недугом и вернулся к активной работе, продолжив выпускать свое популярное шоу. Пережив столь серьезное испытание, он, по собственным словам, пересмотрел многие жизненные приоритеты и научился ценить каждый новый день.

Тем не менее, сегодняшнее заявление о возможном возвращении в больницу напоминает о том, что путь восстановления может быть долгим и непростым, но Отар Кушанашвили, судя по его словам, готов пройти его до конца.

Шоу-бизнес в Telegram

6 мая 2025, 17:42
Отар Кушанашвили. Фото: Youtube / @pervyy_shag
Telegram / @otarkushanashvili✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

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