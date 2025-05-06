Исхудавшая жена Цекало объявила о глобальных переменах в жизни

Дарина Эрвин показала фото с чемоданами.

Дарина Эрвин поделилась с подписчиками весьма красноречивым снимком: на фото она сидит среди множества упакованных коробок, лучезарно улыбаясь. Подпись к фотографии оказалась не менее интригующей и юмористической: "Штопор убрала рановато — еще пригодится!", что явно намекает на предстоящее торжество в честь начала новой главы.

Напомним, что с 2019 года Дарина и 64-летний Александр Цекало проживают в Соединенных Штатах Америки. При этом продюсер продолжает активно работать. Его компания выпускает заметные сериалы на российском рынке. Несмотря на значительную разницу в возрасте, составляющую 30 лет, пара неизменно демонстрирует крепость своего союза.

Слухи о разногласиях или возможных проблемах, которые периодически появляются в СМИ, супруги раз за разом опровергают, подтверждая стабильность отношений. Ранее Дарина привлекла внимание подписчиков своей чрезмерной худобой. Многие тогда написали, что модель, возможно, больна анорексией. На эти комментарии жена Цекало ответила, что вполне довольна своей фигурой, и довольно жестко ответила хейтерам, чтобы не лезли не в свое дело.

Недавно девушка снова удивила Сеть смелыми публикациями, опубликовав в своем блоге серию художественных снимков в полуобнаженном виде, сопровождая их ироничными комментариями. Очевидно, предстоящий переезд станет очередным поводом для новостей вокруг этой яркой и необычной пары.