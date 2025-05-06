Потерявший почву под ногами Николай Басков взвыл во весь голос

С Николаем Басковым случилась неприятность.

Известный певец Николай Басков, несмотря на свой статус и возраст, по-прежнему способен удивлять поклонников неожиданными и весьма непосредственными поступками.

Очередной такой эпизод произошел совсем недавно и был запечатлен на видео его коллегой, певцом Нодаром Ревия. Неожиданный поворот в рабочем графике стал причиной этой забавной ситуации: после участия в кастинге шоу "Ну-ка, все вместе" в Иркутске, Басков и другие музыканты планировали вылететь обратно в Москву. Однако рейс был отменен, что создало вынужденную паузу.

Вместо того чтобы расстраиваться, артисты воспользовались ситуацией и отправились на живописные берега Байкала, в поселок Листвянка. Басков с энтузиазмом делился впечатлениями, наслаждаясь красотой сибирской природы и планируя посетить местный рыбный рынок. Казалось, задержка нисколько его не смутила. Кульминацией импровизированной экскурсии стал момент, когда "натуральный блондин" увидел большие уличные качели на территории байкальского музея.

Не удержавшись от спонтанной "выходки", он забрался на них вместе с директором учреждения и тут же потерял почву под ногам, взмывая ввысь. В этот де момент "золотой голос страны" взвыл во весь голос и затянул знаменитую песню про крылатые качели.

Неожиданная сцена не осталась незамеченной: Нодар Ревия, ставший свидетелем этого курьезного момента, поспешил достать смартфон и запечатлеть его на видео. Не сдерживая смеха, он комментировал происходящее, отмечая уникальность момента, когда директор музея и Николай Басков вместе катаются на качелях. Этот эпизод еще раз подтвердил, что даже бытовые неурядицы золотой голос российской эстрады способен превратить в повод для яркого перформанса, заряжая позитивом всех вокруг.