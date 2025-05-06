Бывший Муцениеце неожиданно отреагировал на ее сообщение о свадьбе

Агата Муцениеце собралась замуж за Петра Дрангу.

В жизни известной актрисы Агаты Муцениеце произошло радостное событие: она приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, талантливого музыканта Петра Дранги. Пара сообщила о скорой свадьбе своим подписчикам, вызвав волну поздравлений в Сети.

41-летний аккордеонист сделал предложение 36-летней Агате, и та ответила согласием. Подробности предстоящего торжества пока остаются в секрете, что только подогревает интерес публики к будущей свадьбе одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. На эту новость неожиданно отреагировал и бывший избранник актрисы, шоумен Иван Чуйков. Он не скрывал своей искренней радости за Агату, отметив, что она, безусловно, заслуживает счастья.

В комментарии для прессы Чуйков подчеркнул, что они с Муцениеце остались в прекрасных дружеских и доверительных отношениях, и выразил уверенность в том, что Агата и Петр – гармоничная пара, идеально подходящая друг другу.

"Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях", — цитируют слова Ивана СМИ.

Однако, несмотря на этот светлый момент в личной жизни, сейчас актриса переживает непростой период, связанный с судебными разбирательствами с бывшим мужем Павлом Прилучным по вопросу проживания их общего сына Тимофея. Ранее Муцениеце также признавалась, что пожалела о решении подать иск об увеличении алиментов, находя происходящее "абсурдом" и тяжелой борьбой.