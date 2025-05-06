Состояние здоровья Киркорова после смерти отца вызвало жуткую тревогу

Филипп Киркоров встревожил поклонников и светских обозревателей резким изменением внешности.

Артист, который всегда отличался ярким стилем и пышными формами, стал выглядеть значительно изможденным и похудевшим. Это вызвало волнения среди поклонников и даже слухи о возможных проблемах со здоровьем.

Недавно в соцсетях появился видеоролик с большого концерта Киркорова, на котором король поп-сцены с трудом произносит слова своей знаменитой песни "Цвет настроения синий". Многие зрители отметили, что его дикция и голос стали заметно хуже.

В комментариях к видео пользователи начали высказывать свои предположения о состоянии здоровья артиста. Не секрет, что в прошлом году Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, которые помогли ему избавиться от лишнего веса и обрести более рельефное тело.

Однако после этих изменений он не остановился и продолжил худеть. Слухи о том, что артист испытывает сильный стресс после смерти своего отца Бедроса Киркорова, также не способствуют улучшению его состояния. По сообщениям из его окружения, певец практически перестал есть. Это может негативно сказаться на его здоровье.

К сожалению, это не единственное происшествие в жизни Киркорова за последнее время. Во время одного из концертов в Санкт-Петербурге он получил ожог второй степени — его рукав куртки загорелся во время номера с пиротехникой.