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Вторник 6 мая

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"Начались панические атаки": победивший в "Маске" Панайотов рассказал об изнанке телешоу

"Начались панические атаки": победивший в "Маске" Панайотов рассказал об изнанке телешоу
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Победителем шестого сезона шоу "Маска" на НТВ стал Александр Панайотов, скрывавшийся под маской Вождя. Об участии в популярном проекте с певцом поговорил корреспондент "Дни.ру".

"Самым сложным для меня был первый выпуск, – признался Панайотов. – Потому что ты только привыкаешь к "Маске", начинаешь сливаться с ней воедино. Потеешь, начинаются панические атаки. Но потом все становится гораздо легче".

Люди думают, что на "Маске" скрывают не только настоящие лица, но и голоса артистов. "Нет, там не было компьютерной обработки – звучал исключительно мой голос", – развеял этот миф Панайотов.

Он, кстати, не предполагал, что станет лучшим. "Я думал, что телевизионщики создадут такую интригу, когда мы опять схлестнемся с Алексеем Гоманом, – пояснил музыкант. – Но этого не случилось – Алексей стал третьим, а я – первым. Я, кстати, с первого выпуска понимал что Гоман скрывается под маской Сокола – его голос я знаю отлично". Действительно, в телепроекте "Народный артист" в 2003 году Алексей Гоман на протяжении всего сезона был лидером зрительского голосования. Лишь один раз его сумел обойти Александр Панайотов. Гоман в итоге стал победителем первого сезона.

Фото: Дни.ру

"Один мой знакомый пошутил, что нужно было приходить на "Голос" в костюме Вождя", – смеется Панайотов. Напомним, что 30 декабря 2016 года он занял второе место в шоу "Голос" на Первом канале, уступив в финале Дарье Антонюк.

Победитель суперфинала "Маски", чье имя раскрывается последним, традиционно получает награду — кубок в форме золотой маски. Он уже занял почетное место на полке призов Панайотова. Музыкант заметил, что никакого денежного вознаграждения победа в "Маске" не предполагает.

Шоу-бизнес в Telegram

6 мая 2025, 11:31
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Исхудавший донельзя Панайотов потряс поклонников

Стивен Сигал с женой Ариссой Вульф.
Александр Панайотов.
Митя Фомин
Группа "На-На".
Глюк’oZa
Яна Чурикова
Вадим Верник
EMIN
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EMIN и Григорий Лепс
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