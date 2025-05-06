"Минус два за три дня": набравшая вес Варвара озвучила рецепт простой и быстрой диеты

30 июля певице Варваре исполнится 52 года. Со стороны кажется, что она всю жизнь в одном весе. Хотя артистка иначе и более трезво себя оценивает.

"Это ужасно, но я прибавила в весе! – сокрушалась исполнительница в гримерке концерта ко Дню Победы в Кремле – После поста я наелась куличей и шашлыков – в итоге плюс два килограмма".

Диетологи говорят, что в тканях при таком рационе задерживается больше жидкости для поддержания нормальной осмолярности крови, что добавляет килограммы. Аналогичная ситуация с углеводами — каждый грамм гликогена связывает около 3 г воды. Углеводы накапливаются в мышцах и печени, липиды активно откладываются в подкожной клетчатке что вызывает увеличение веса на 1-3 кг.

Но у Варвары есть проверенный рецепт простой, быстрой, а главное, эффективной диеты. "Я знаю, как быстро вернуться в привычный вес, – улыбается артистка. – Это кефирная диета. За три дня на ней можно сбросить два килограмма. Но это надо выдержать!"

Важно заметить: чтобы подобная диета удалась, следует использовать 1% кефир (40 ккал в 100 г). . На протяжении трех дней ежедневно нужно выпивать 1,5-2 литра кефира, распределив его на несколько приемов. Если же организм не переносит такого однообразного питания, можно добавить в меню овощи или фрукты.