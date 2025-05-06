"Не надо, пожалуйста!": 73-летняя Аллегрова назвала объект своей ненависти

Императрица российской эстрады у многих ассоциируется с песнями "Младший лейтенант", "Фотография 9 на 12", "Угонщица". Правда, она давно их не поет, и тому есть причина.

Юные участники концерта ко Дню Победы в Кремле решили сделать приятное Ирине Аллегровой и встречали ее за кулисами исполненным хором и а капелла припевом песни "Угонщица":

Я ждала тебя, так ждала

Ты был мечтою моей хрустальною

Угнала тебя, угнала

Ну и что же тут криминального?

Но, услышав ее, Ирина Аллегрова замахала руками – аки тучи в другой своей популярной песне стала разводить. "Ой, не надо, пожалуйста, это моя самая ненавистная песня!" – взмолилась Народная артистка. И пояснила, что только этот хит вызывает у нее такое раздражение. Особенно в последнее время, когда она перешла на серьезный патриотический репертуар.

"У меня сегодня другой репертуар и петь "Угонщицу" при всей любви к ней публики мне не очень уютно – говорила Аллегрова в интервью еще в 2022 году. – Все эти хиты, они – прекрасные и спасибо авторам за них, но все они были раньше".

Стоит напомнить, что знаменитая "Угонщица" на стихи Ларисы Рубальской появилась у Ирины Аллегровой еще в далеком 1994 году. Хотя композитор Виктор Чайка изначально писал ее для Алены Апиной, но та отказалась.