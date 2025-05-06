Певица Рианна готовится стать мамой в третий раз

Рианна вновь готовится стать мамой. Знаменитая певица подтвердила свою третью беременность на одном из самых ожидаемых мероприятий года – Met Gala 2025.

Знаменитость сделала это с присущим ей стилем и шармом, привлекая внимание всех присутствующих. Первоначальные слухи о беременности начали циркулировать, когда Рианну заметили в лобби отеля The Carlyle в Нью-Йорке, где она остановилась перед балом.

В тот день она выбрала обтягивающий серый костюм, который подчеркивал ее округлившийся живот, отмечает женский журнал Клео.ру. Снимки из лобби быстро разлетелись по социальным сетям, и поклонники начали с нетерпением ожидать официального подтверждения.

На красной дорожке Рианна появилась в эффектном наряде, который был создан специально для этого важного момента. Певица выбрала стиль, вдохновленный черным дендизмом: укороченный пиджак, корсетный топ и юбка с высоким разрезом создали впечатляющий образ. Завершали лук шляпа и галстук в горошек, что добавило нотку игривости и одновременно строгости, идеально вписываясь в тему вечера.

У Рианны уже есть двое сыновей — RZA, которому два года, и Riot, которому год. Оба мальчика стали центром ее мира, и певица с гордостью делится моментами материнства с поклонниками. Она воспитывает детей вместе с рэпером A$AP Rocky. При этом их отношения продолжают развиваться без формальных штампов в паспорте.