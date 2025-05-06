Рискнувшая пойти на смертельно опасный риск Боня вышла на связь

Виктория Боня продолжает свое захватывающее восхождение на Эверест. Блогер сообщила о своих успехах через день после начала экспедиции.

В своем телеграм-канале она поделилась радостной новостью о том, что успешно преодолела первый лагерь на высоте 5364 метра. "Мы успешно вчера пришли в первый лагерь. Сейчас выходим во второй", — написала решившаяся на смертельно опасный риск ведущая.

Стоит отметить, что последний раз она выходила на связь в ночь на 5 мая, предупредив, что у нее не будет доступа к сети в течение нескольких дней. Несмотря на это, Боня призвала своих поклонников не скучать и оставаться позитивными.

На Эвересте расположены четыре лагеря, каждый из которых находится на разных высотах. Базовый лагерь служит отправной точкой для альпинистов и располагается на отметке 5364 метра. Обычно процесс восхождения занимает от 45 до 60 дней, включая время, необходимое для акклиматизации к высоте. Это серьезное испытание требует не только физической подготовки, но и моральной устойчивости.

Несмотря на свое плохое самочувствие, Боня решила продолжить восхождение. Она призналась, что до сих пор ощущает слабость после перенесенной болезни, однако ее вдохновила история 60-летней женщины, которая смогла покорить вершину.

В конце апреля Виктория была вынуждена прервать восхождение из-за низкой сатурации и признаков простуды. Однако теперь она полна решимости продолжить свой путь.