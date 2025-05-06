Кудрявцева махнула рукой на случившееся с ее телом: Сгорела хата, гори и сарай

Лера Кудрявцева поделилась размышлениями о диетах и фигуре, призывая поклонников не зацикливаться на внешности.

"Сгорела хата, гори и сарай. Все равно жирная уже", — написала она под фотографией с аппетитными пельменями в своем телеграм-канале.

Несмотря на приближающееся лето, Кудрявцева не спешит записываться в спортзал и отказывать себе в любимых лакомствах. Ведущая считает, что излишние переживания о своей фигуре не приносят пользы, и предпочитает принимать себя такой, какая она есть.

Эта философия находит отклик у ее поклонников, которые уверены, что Лера всегда выглядит великолепно. Артистка призналась, что ее секреты красоты заключаются в команде профессионалов — гримерах, визажистах и стилистах.

Интересно, что Кудрявцева не прибегает к инъекциям красоты, так как страдает от аллергии на уколы. У нее есть опыт пластической операции, когда в 33 года она решилась на коррекцию груди после родов. Однако вмешательство обернулось проблемами: гель остался в лимфоузлах, что стало для нее серьезным испытанием. С тех пор Лера приняла решение избегать любых хирургических процедур.

Стоит отметить, что недоброжелатели часто обвиняют Кудрявцеву в чрезмерной "переделанности", что вызывает у нее недоумение. Артистка уверена, что важно быть собой и не поддаваться давлению стандартов красоты.