Сбежавшая от жениха Семенович ошарашила заявлением о своих пышных формах

Анна Семенович поразила поклонников своим остроумием и чувством юмора.

В своем новом посте в социальных сетях она опубликовала забавный коллаж, на котором изображена акула в купальнике с пышными формами. "Если бы я была акулой", — подписала снимок артистка.

Поклонники сразу оценили эту шутку, отметив, что Семенович умеет иронично относиться к своей внешности. Она давно зарекомендовала себя как артистка, которая не боится открыто говорить о своих формах и не принимает всерьез стереотипы о красоте.

Стоит отметить, что Семенович не раз становилась объектом обсуждений из-за своих пышных форм, но всегда реагировала на критику с достоинством. Она умеет находить позитив даже в негативных комментариях. Ранее, отвечая на вопросы поклонников о том, как она относится к своим объемам, Анна с улыбкой заявила: "Шикарно отношусь, очень горжусь и вам рекомендую!".

Тем не менее, Анна признает, что такие объемы иногда создают определенные трудности. Из-за своего веса она периодически испытывает боли в спине. В одном из интервью певица даже открыто говорила о том, что рассматривала возможность уменьшения груди. Однако, несмотря на физические неудобства, она научилась принимать и любить свое тело, превратив свои природные данные в узнаваемую особенность своего публичного образа.

Ранее Семенович признавалась, что ей не хватает привычного городского ритма жизни, когда она находится за городом. По этой причине она приняла решение сбежать от своего жениха в Москву.