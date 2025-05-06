Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь

Певица Клава Кока рассказала о необычном инциденте, который произошел на одном из корпоративов.

В подкасте "Неформат" артистка поведала о том, как за 20 минут до своего выступления ей пришлось кардинально менять репертуар и костюмы. Причиной этому стали опасения Клавы относительно того, как ее образы и образы танцоров могут быть восприняты публикой.

В частности, она вспомнила случай, когда выступала перед исключительно мужской аудиторией. "Я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины, и не было ни одной девушки. Мы с танцорами были одеты в откровенные наряды в стиле Vogue, и в тот момент парни действительно переживали за свою жизнь", — призналась Клава.

По ее словам, атмосфера была настолько напряженной, что ей пришлось мгновенно адаптироваться к ситуации, чтобы избежать недопонимания и возможных конфликтов.

Клава отметила, что подобные ситуации для нее не редкость . Она часто сталкивается с необходимостью менять номера прямо перед выходом на сцену. Певица также упомянула, что ей поступают предложения выступать на довольно странных мероприятиях, например, в банях. Однако такие корпоративы она всегда отказывает, предпочитая более традиционные форматы выступлений.