Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь

Люди несут цветы к дому Боярского Тесты С Агузаровой произошла беда Игры Сонник

Топ новостей недели

Люди несут цветы к дому Михаила Боярского Люди несут цветы к дому Михаила Боярского "Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова"Думаете, что он случайно выпал из окна? Нет, ребята": Отар Кушанашвили раскрыл страшную тайну смерти Мурата Насырова Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лицеУслышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летияШок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия

Лента новостей

Вторник 6 мая

03:17Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь 00:38Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри 21:28Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского 20:55Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением 19:47Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына 18:52 Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно 18:35В семье Стриженовых долгожданное пополнение 17:30Возвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом 16:11Собравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать" 14:54Собянин заявил о трехкратном росте производства высокотехнологичных отраслей 14:23Путин и Собянин обсудили социально-экономическое развитие Москвы 13:18Тест: угадайте малоизвестные советские фильмы по случайному кадру 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 13 мая 11:59Разведенной Брежневой сделали предложение прямо во время выступления на сцене 11:33Смерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак 10:58Покинувшая Россию после смерти бывшего мужа Седокова вышла в свет с дочерью 10:09Люди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна 09:17Умерла звезда сериала "Метод" 08:30На Кадышеву совершено нападение по инструкции заказчиков 06:19Костенко и Тарасов столкнулись с финансовыми проблемами из-за провального бизнеса 03:27Кейт Миддлтон спровоцировала слухи об ухудшении своего состояния 00:12Вываливший огромное пузо Гарик Харламов публично опозорился 16:41Меган Маркл довели до слез в эфире популярного шоу 14:33Казьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос 10:07Симона показала округлившийся живот невесты Тимати после слухов о беременности 00:18Девочка с лебедем, или тайна старого дома 18:22Отец покойного Тиммы обнародовал разоблачение лжи Седоковой о бывшем муже 15:35Гордится собой: стало известно о причастности Собчак к разводу Муцениеце и Прилучного 14:26Сукачев призвал дать Ефремову шанс прийти в себя после тяжелого испытания 10:16Орлова откровенно заговорила о ревности в браке: Мне не нужен такой мужчина 19:33Обгоревший Киркоров обратится за помощью к пластическому хирургу: "Подрихтует" 18:56"Нарушение всех норм": запрещенная в Латвии Орбакайте выступила с резонансным заявлением 17:03Питт подавлен из-за сильного влияния Джоли на их детей: Держит в трансе 14:09Эти российские звезды заключили брак в мае вопреки стереотипам 10:28Поплавская откровенно рассказала о трудных испытаниях в браке с Яковлевым 08:30"Это непредсказуемо": певице Кети Топурия грозит серьезная болезнь 19:38Бывшая няня королевских отпрысков раскрыла тайные привычки семьи 17:20Критик Соседов публично разнес Орбакайте: Тыр-пыр восемь дыр 16:41"Добро пожаловать домой": собравшая вещи Бородина покинула Россию вместе с детьми 13:35Майские соблазны: что грядущие праздники готовят желудку? 11:43Чуть не умерла, но не сдается: упрямая Боня вернулась на Эверест после госпитализации 10:1456-летняя Бледанс отказалась уходить в отрыв на праздниках: Больше не привлекает 06:51Известный продюсер назвал причину пропажи Губина: Трагическая утрата 03:34Вовремя уйти: почему важно уметь заканчивать отношения? 00:23Известная певица выразила готовность отдать Киркорову свою яйцеклетку 20:44Шок для миллионов: Киркорова удалили прямо в день 58-летия 18:06Муж Кудрявцевой вышел на связь после слухов о серьезном разладе в семье 15:42Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика 14:32Результаты седьмого "Кубка Кремля – Гордость России!" 14:03Место на престижном кладбище Ирина Пегова получит бесплатно благодаря указу президента
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь

Внезапный инцидент вогнал Клаву Коку в жуткий стресс: Переживали за свою жизнь
218

Певица Клава Кока рассказала о необычном инциденте, который произошел на одном из корпоративов.

В подкасте "Неформат" артистка поведала о том, как за 20 минут до своего выступления ей пришлось кардинально менять репертуар и костюмы. Причиной этому стали опасения Клавы относительно того, как ее образы и образы танцоров могут быть восприняты публикой.

В частности, она вспомнила случай, когда выступала перед исключительно мужской аудиторией. "Я приехала на концерт, где в зале были только брутальные мужчины, и не было ни одной девушки. Мы с танцорами были одеты в откровенные наряды в стиле Vogue, и в тот момент парни действительно переживали за свою жизнь", — призналась Клава.

Клава Кока: Фото: соцсети

По ее словам, атмосфера была настолько напряженной, что ей пришлось мгновенно адаптироваться к ситуации, чтобы избежать недопонимания и возможных конфликтов.

Клава отметила, что подобные ситуации для нее не редкость . Она часто сталкивается с необходимостью менять номера прямо перед выходом на сцену. Певица также упомянула, что ей поступают предложения выступать на довольно странных мероприятиях, например, в банях. Однако такие корпоративы она всегда отказывает, предпочитая более традиционные форматы выступлений.

Шоу-бизнес в Telegram

6 мая 2025, 03:17
Клава Кока: Фото: соцсети
Подкаст "Неформат"✓ Надежный источник

По теме

Клава Кока прорыдала всю ночь из-за досадной ошибки

Клава Кока отказалась жить с разбрасывающим носки мужчиной: Прямая дорога к маме

Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри

Меган Маркл бросилась спасать репутацию с треском провалившегося принца Гарри
После крайне неудачного интервью репутация принца Гарри оказалась под угрозой. Слова о здоровье его отца, короля Карла III, вызвали бурю негодования среди британцев.

Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского

Стало известно о самочувствии серьезно пострадавшего Михаила Боярского
Народный артист России Михаил Боярский, получивший травму на театральной сцене, впервые после инцидента прокомментировал свое состояние здоровья. Известный далеко за пределами театральной сцены актер Михаил Боярский поделился актуальной информацией о своем состоянии после недавнего инцидента.

Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением

Бывшая жена Павла Дурова огорошила неожиданным заявлением
Ирина Болгар, спустя 5 месяцев, вышла на связь. Ирина Болгар отсутствовала в Сети на протяжении пяти месяцев.

Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына

Обстоятельства вынудили невестку Валерии оставить новорожденного сына
Лиана Шульгина недавно стала мамой во второй раз. Лиана Шульгина не скрывает, что с появлением второго ребенка, маленького Мирона, ей приходится непросто – уделять внимание обоим детям требует усилий.

Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно

Сати Казанова рассказала о потере ребенка: Очень болезненно
Известная российская певица, бывшая солистка группы "Фабрика" Сати Казанова впервые откровенно поделилась с общественностью личной трагедией. По словам певицы Сати Казановой, они с супругом шли к родительству долгих семь лет.

Выбор читателей

05/05ПндСмерть была внезапной: люди несут цветы к дому семьи Собчак 05/05ПндСобравшейся замуж Муцениеце посоветовали "бежать" 05/05ПндВозвращение Козловского в Россию обернулось скандалом: актеру угрожают компроматом 04/05ВскКазьмина потрясла результатом после сложной финальной операции на нос 05/05ПндЛюди ахнули: новорожденная дочь Цымбалюк-Романовской оказалась точной копией Джигарханяна 05/05ПндНа Кадышеву совершено нападение по инструкции заказчиков