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Пятница 30 мая

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Строящая новую семью Муцениеце не согласилась провести время с сыном

Строящая новую семью Муцениеце не согласилась провести время с сыном
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Агата Муцениеце собралась замуж за Петра Дрангу.

Семейная жизнь актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного после развода продолжает оставаться в центре внимания общественности, особенно когда речь заходит об их детях – сыне Тимофее и дочери Мие. Ситуация осложняется, и, как выясняется, дети сейчас живут раздельно, а их общение с родителями и друг с другом претерпело серьезные изменения.

Появилась информация, что 10-летний Тимофей с августа прошлого года постоянно живет с отцом, Павлом Прилучным, и его новой супругой Зепюр Брутян. Сама Агата Муцениеце, как сообщается, не настаивает на возвращении сына к себе, несмотря на собственные переживания. Похоже, она стремится избежать психологического давления на подростка в этот непростой период.

В новой семье Тимофей, по данным источников, помогает Зепюр и Павлу заботиться о своем младшем брате Микаэле, сыне Павла и Зепюр, которому недавно исполнилось два года. День рождения малыша отмечали в кругу новой семьи Прилучного. Примечательно, что на праздник не приехала сестра именинника, Мия, которая, в отличие от Тимофея, живет с мамой, Агатой.

Раздельное проживание детей, похоже, повлияло и на частоту их общения с родителями и друг с другом. Адвокат Оксана Даниелова рассказала журналистам о сложившейся ситуации. По ее словам, дочь Мия теперь гораздо реже видится с отцом, хотя раньше была в гостях почти каждые выходные.

Юрист добавила, что Агата якобы позволяет Мие навещать папу в основном лишь тогда, когда самой Агате нужно уехать из страны по делам или на отдых. Общение между братом и сестрой, Тимофеем и Мией, также стало редким.

Агата Муцениеце недавно пыталась наладить более теплый контакт с сыном, пригласив Тимофея на свою работу – в кабаре. Встреча продлилась несколько часов, но, по данным источников, кардинально отношения между ними не потеплели. При этом в личной жизни самой Агаты намечаются перемены – актриса готовится к новому браку с музыкантом Петром Дрангой, который, как сообщается, уже сделал ей предложение.

На фоне этих новостей, появилась информация, что Тимофей хотел бы провести с мамой больше времени. По словам адвоката, мальчик пожелал поехать в отпуск вместе или просто погостить у нее.

“Ребенок бы хотел этого, это факт”, — заявила юрист, но тут же добавила, что планы Агаты на этот счет пока неизвестны и она пока не согласилась на просьбу сына.

Ранее, в контексте обсуждения поведения сына, 36-летняя Агата Муцениеце говорила, что списывает его на переходный возраст. Актриса также публично заявляла, что, несмотря на сложные отношения с бывшим мужем, она никогда не препятствовала его общению с дочерью Мией.

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2025, 17:41
Агата Муцениеце. Фото: кадр из шоу "Где логика?"
Woman.ru✓ Надежный источник

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