Киношные сердцеедки: 10 самых обаятельных актрис России

Российская киноиндустрия богата ассортиментом не только на захватывающие фильмы и сериалы, но и на талантливых артисток, имеющих выстреливать в сердца зрителей и попадать в яблочко.

"Дни.ру" подготовили подборку из 10 самых громких и статусных актрис России, которые сводят с ума не только актерским мастерством, но и своим чарующим обликом.



Знаменитости первой величины:

Светлана Ходченкова: Эта харизматичная актриса уже пробилась не только в отечественный, но и мировой кинематограф. Стоит зарядить талант и магнетизм — и вот уже нет отбоя от мужчин.

Елизавета Боярская: Обладательница редкой внешности и бесспорного таланта, Елизавета Боярская располагает к себе всех без исключения. Участие в исторической драме «Адмиралъ» стало ключевым в ее карьере.

Гибрид обаяния и таланта:

Екатерина Климова: Безупречная наружность и магические женские чары Екатерины Климовой неизменно вызывают прилив энергии у представителей сильного пола.

Агата Муцениеце: Эта невероятно талантливая артистка способна взбудоражить не только своей игрой, но и провокационным образом, благодаря которому она разбила сердечки миллионов поклонников.

Дарья Мороз: Опытная и востребованная актриса Дарья Мороз обладает не только исключительной внешностью, но и волшебным обаянием, что делает ее одной из самых главных киношных сердцеедок.

Юлия Пересильд: Энергичная и пробивная Юлия Пересильд превращает каждую свою роль в триумф и сенсацию. Ее обаяние выстрелило не в одно мужское сердце.

Равшана Куркова: Необыкновенная женственность и профессиональный талант Равшаны Курковой никого не оставляют равнодушным. Каждое ее появление на экране вызывает ураган эмоций.

Марина Александрова: Взгляд, от которого трепещут сердца, и харизма, перед которой нереально устоять – все это Марина Александрова, одна из самых знаковых женщин российской киноиндустрии. Ее талант, помноженный на благородную внешность, помогает оставаться настоящей отрадой публики.

Знаменитости-любимицы:

Кристина Асмус: Эта талантливая актриса стремительно взбирается на вершину киноолимпа. Обаятельная улыбка, несомненный талант и озорная находчивость Кристины Асмус не дают расслабиться ни чужим мужьям, ни сценаристам.

Александра Бортич: Энергия, помноженная на чувство драйва и редкий талант – вот стратегия победы Александры Бортич. Она традиционно считается одной из самых впечатляющих и перспективных актрис актуального отечественного кинопроката.