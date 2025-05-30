На ТВ грядет грандиозный скандал: астролог Володина пригрозила Гузеевой полным разоблачением

Между бывшими коллегами по популярному телепроекту назревает открытый конфликт.

На ТВ грядет грандиозный скандал. Известный астролог Василиса Володина публично отреагировала на недавнее интервью телеведущей Ларисы Гузеевой, выразив крайнее недовольство ее словами и пригрозила полным разоблачением.

Поводом для возмущения Володиной, как следует из ее заявления, стало то, что в своем интервью Лариса Гузеева, по мнению астролога, "катком прошлась" по ней. Речь шла о событиях времен пандемии коронавируса, когда Василиса Володина приняла решение покинуть съемки программы "Давай поженимся!", опасаясь заражения. Гузеева, судя по всему, представила эту ситуацию как предательство команды со стороны Володиной.

Сама Василиса Володина, комментируя эту критику, выразила удивление. "Я пять лет про этого человека ничего не слышала", — отметила она, указывая на долгое отсутствие общения между ними. Астролог подчеркнула, что слова бывшей коллеги не столько обидели ее, сколько показались странными в контексте молчания.

Василиса Володина ясно дала понять, что у нее тоже есть своя версия событий и детали, которые могут стать достоянием общественности, если ситуация будет развиваться.

"Мне тоже есть что рассказать, если что", — цитирует ее слова источник.

Напомним, Василиса Володина и Лариса Гузеева на протяжении многих лет были соведущими в программе "Давай поженимся!", составляя узнаваемый и полюбившийся зрителям триумвират вместе с Розой Сябитовой. Уход Володиной из проекта во время пандемии уже тогда вызвал вопросы и обсуждения.

Теперь же, спустя годы, критика со стороны Ларисы Гузеевой, похоже, может спровоцировать публичный ответ Василисы Володиной, которая явно не готова молча сносить обвинения и готова поделиться своей стороной истории.