Освободившийся после заключения Ефремов взялся за старое

Михаил Ефремов весной вышел из мест лишения свободы.

61-летний заслуженный артист России Михаил Ефремов, вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) в марте 2025 года, судя по всему, взялся за старое и совсем не собирается надолго уходить из профессии. Появилась информация о его скором возвращении в кино – причем, возможно, сразу с главной ролью.

Как сообщает СМИ, Михаил Олегович уже ведет активные переговоры и готовится к съемкам в новом фильме. Источники утверждают, что ему предложена одна из центральных ролей в проекте, старт которого запланирован уже на конец этого лета.

По данным того же источника, близкого к ситуации, переговоры прошли успешно, и актер уже подписал контракт. Сообщается, что речь идет о весьма внушительном гонораре – до 13 миллионов рублей. Более того, якобы часть этой суммы, от 3,5 до 4 миллионов рублей, уже выплачена Ефремову в качестве аванса или депозита.

Съемочный процесс планируется развернуть в двух локациях – в Москве и на территории Беларуси. До конца августа у актера будет время, чтобы подготовиться. Во-первых, ему необходимо восстановить здоровье после пребывания в колонии. Во-вторых, требуется период адаптации к нормальной жизни после нескольких лет изоляции. Источники отмечают, что после выхода из СИЗО Михаил Ефремов ведет довольно замкнутый образ жизни, предпочитая почти не появляться на улице.

О состоянии отца недавно рассказал его сын, актер Никита Ефремов. В эфире VK-шоу "Кстати" он поделился, что изменения, произошедшие в столице за то время, пока Михаил Олегович находился в заключении, по-настоящему его "ошеломили".

Напомним, что Михаил Ефремов был приговорен к лишению свободы в сентябре 2020 года за смертельное ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. Изначальный срок в 8 лет был позже сокращен до семи лет и шести месяцев. Актер признал вину и выплатил компенсацию семье погибшего. В марте 2025 года стало известно о положительном решении суда по его прошению об условно-досрочном освобождении.

Если информация о предстоящих съемках подтвердится, это ознаменует собой новый, неожиданный этап в карьере Михаила Ефремова после длительного перерыва и громкого дела, приковавшего к нему всеобщее внимание.