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Выступившему в России Козловскому запретили въезд в Европу

Выступившему в России Козловскому запретили въезд в Европу
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Данила Козловский впервые за несколько лет дал моноспектакль на российской сцене.

Российский актер Данила Козловский, чье имя хорошо известно как в России, так и за ее пределами, столкнулся с неожиданным ограничением на международное передвижение. 40-летнему артисту теперь официально запрещен въезд на территорию Латвийской Республики. Об этом решении публично объявила глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже через свои официальные аккаунты в социальных сетях.

Согласно сообщению высокопоставленной латвийской чиновницы, Данила Козловский был включен в список лиц, чье пребывание в Латвии признано нежелательным. Внесенному в этот перечень лицу автоматически устанавливается запрет на въезд, причем в данном случае он действует на неопределенный срок. Байба Браже сослалась на юридическое основание принятого решения. Однако, несмотря на официальность объявления, конкретные причины или мотивы, по которым имя популярного актера появилось в этом “черном списке”, министр публично не раскрыла.

Эта новость стала особенно обсуждаемой в свете недавних событий в карьере Козловского. Всего за несколько недель до объявления латвийского МИД, в начале мая 2025 года, Данила Козловский впервые за довольно продолжительное время выступил перед российской публикой. Он представил свой моноспектакль, что вызвало заметный резонанс среди его поклонников на родине.

Напомним, что Данила Козловский долгие годы являлся одной из ключевых фигур знаменитого Академического Малого драматического театра — Театра Европы в Санкт-Петербурге под руководством легендарного Льва Додина. С 2022 года актер переориентировался на собственные проекты и активно представлял собственное шоу во всем мире. Предполагается, что его международные маршруты могли включать и страны Балтии, которые до недавнего времени были популярным направлением для выступлений российских артистов.

Таким образом, решение латвийских властей не только ограничивает возможность Данилы Козловского посещать Латвию, но и, учитывая членство страны в Шенгенской зоне, потенциально создает препятствия для его передвижения и по другим странам Европы. При этом завеса тайны над конкретными причинами такого шага оставляет простор для различных версий и обсуждений.

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2025, 12:37
Данила Козловский. Фото: "МОСКВА 24"
ЛедиMail✓ Надежный источник

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