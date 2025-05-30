Россияне взбунтовались против этих предателей Родины: За кого вы вообще народ держите, за "рабов и холопов"?

Публика не может простить этих артистов.

Решение Министерства юстиции Российской Федерации об отсутствии оснований для признания телеведущего Ивана Урганта и певицы Аллы Пугачевой иностранными агентами вызвало шквал эмоций и дискуссий в обществе. Свое крайне резкое несогласие с позицией ведомства публично выразила певица Виктория Цыганова, и ее слова нашли горячий отклик у ее аудитории. Россияне взбунтовались против этих предателей Родины

В своем Telegram-канале Цыганова назвала сообщение Минюста "смешным", но тут же поправилась: "Смешного тут мало". Певица высказала предположение, что подобное решение стало возможным благодаря "влиятельным друзьям" упомянутых медиаперсон. По ее мнению, наличие обширных связей позволяет некоторым людям чувствовать себя "в более широких рамках правового поля".

Эта мысль мгновенно была подхвачена в комментариях под постом певицы. Многие подписчики разделили ее недоумение. "Полностью согласны! Двойные стандарты в чистом виде", — писали они.

Виктория Цыганова привела аргументы, которые, как она считает, должны были быть учтены ведомством. Она утверждает, что Иван Ургант "еще недавно" был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель во Франции, а также гастролировал по Израилю, проводя, по ее оценке, "русофобские концерты". В случае с Аллой Пугачевой, певица напомнила о статусе ее супруга, который уже признан Минюстом иноагентом.

Эти доводы певицы также вызвали бурную реакцию среди комментаторов. "А как же справедливость?”, — недоумевали пользователи, ссылаясь на приведенные Цыгановой факты. "Значит, можно критиковать страну из-за границы и ничего тебе не будет?", — вопрошали другие, выражая свое несогласие с логикой принятого решения.

В конце своего эмоционального поста Виктория Цыганова задала риторический вопрос тем, кто принимал решение.

"За кого вы вообще народ держите, за "рабов и холопов?" – возмутилась артистка.

Этот пассаж, как и вся публикация, вызвал шквал поддержки со стороны ее аудитории, которая почувствовала, что певица озвучила их собственные мысли и настроения. "раво, Виктория! Кто-то же должен говорить правду!", "Спасибо, что не молчите! Народ все видит", — благодарили подписчики.

Напомним, ранее депутат Госдумы Николай Новичков уже обращался в Минюст с просьбой провести проверку Ивана Урганта на предмет иностранного влияния. Сам телеведущий тогда выражал недоумение по этому поводу.