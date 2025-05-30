ТЕСТ: вспоминаем лучшие советские фильмы о войне

В мае мы отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой драматичной и серьезной теме посвящено множество прекрасных советских кинолент. Давайте вспомним их вместе.

1. В этом фильме впервые прозвучала песня "Смуглянка", такое же прозвище и у одного из героев.

А. "В бой идут одни "старики";

Б. "Без вести пропавший";

В. "Генерал".

2. В этом фильме играли Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Евгений Весник.

А. "Дом у реки";

Б. "Зорге";

В. "Офицеры".

3. Героинями какой ленты были Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галя Четвертак и Соня Гурвич?

А. "Легенда";

Б. "А зори здесь тихие..."

В. "Жаворонок".

4. Находившийся в отпуске корреспондент армейской военной газеты Иван Синцов с началом войны возвращался в свою часть в составе Западного фронта. Однако доехать до части ему не удалось, уже в первые дни под натиском вермахта советские войска отступили. Вместо своей части он попал на сборный пункт в городе Борисов. Какой фильм начинается так?

А. "Живые и мертвые";

Б. "Ладога";

В. "Порох".

5. Людмила Гурченко сыграла в этой картине Нину Николаевну, костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра.

А. "Морской батальон";

Б. "Двадцать дней без войны;

В. "Спасти Ленинград".

6. В центре этой ленты — судьба эскадрильи истребителей И-16 одного из полков ВВС КБФ под командованием капитана Рассохина (роль Михаила Ульянова).

А. "Балтийское небо";

Б. "Порох";

В. "Непобедимые".

ОТВЕТЫ

1. А – "В бой идут одни "старики"; 2. В – "Офицеры"; 3. Б – "А зори здесь тихие..."; 4. А – "Живые и мертвые"; 5. Б – "Двадцать дней без войны; 6. А -"Балтийское небо".