ТЕСТ: вспоминаем лучшие советские фильмы о войне

1. В этом фильме впервые прозвучала песня "Смуглянка", такое же прозвище и у одного из героев.
А. "В бой идут одни "старики";
Б. "Без вести пропавший";
В. "Генерал".
2. В этом фильме играли Георгий Юматов, Василий Лановой, Алина Покровская, Евгений Весник.
А. "Дом у реки";
Б. "Зорге";
В. "Офицеры".
3. Героинями какой ленты были Женя Комелькова, Рита Осянина, Лиза Бричкина, Галя Четвертак и Соня Гурвич?
А. "Легенда";
Б. "А зори здесь тихие..."
В. "Жаворонок".
4. Находившийся в отпуске корреспондент армейской военной газеты Иван Синцов с началом войны возвращался в свою часть в составе Западного фронта. Однако доехать до части ему не удалось, уже в первые дни под натиском вермахта советские войска отступили. Вместо своей части он попал на сборный пункт в городе Борисов. Какой фильм начинается так?
А. "Живые и мертвые";
Б. "Ладога";
В. "Порох".
5. Людмила Гурченко сыграла в этой картине Нину Николаевну, костюмера эвакуированного в Ташкент московского театра.
А. "Морской батальон";
Б. "Двадцать дней без войны;
В. "Спасти Ленинград".
6. В центре этой ленты — судьба эскадрильи истребителей И-16 одного из полков ВВС КБФ под командованием капитана Рассохина (роль Михаила Ульянова).
А. "Балтийское небо";
Б. "Порох";
В. "Непобедимые".
ОТВЕТЫ
1. А – "В бой идут одни "старики"; 2. В – "Офицеры"; 3. Б – "А зори здесь тихие..."; 4. А – "Живые и мертвые"; 5. Б – "Двадцать дней без войны; 6. А -"Балтийское небо".