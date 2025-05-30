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Актриса культового сериала "Клуб" Задорожная официально лишилась бизнеса в России

Актриса культового сериала "Клуб" Задорожная официально лишилась бизнеса в России
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Mash: Анастасия Задорожная лишилась бизнеса в РФ – фирму ликвидировали

Актриса культового телесериала «Клуб» Анастасия Задорожная официально лишилась бизнеса в РФ — фирму, которой она владела на 99 процентов, ликвидировали. Информацию приводит телеграм-канал Mash.

Отмечается, что дело касается общества с ограниченной ответственностью "Скайхат", функционирующего для разработки компьютерного программного обеспечения. Вторым совладельцем был Юрий Деменцов. В предыдущем году Задорожная оформила компанию в РФ.

Недавно фирму «Скайхат» ликвидировали, но практически моментально возникла «Скайхат Лабз» — с тем же директором, порталом и рабочим функционалом. Только лишилось артистки в основателях.

Как отметила Задорожная, это связано с изменением распределения обязанностей в семейном бизнес-проекте. Анастасия указала, что все остается под управлением, но уже лишено ее фамилии в бумагах.

Шоу-бизнес в Telegram

30 мая 2025, 11:12
Фото: соцсети
Mash✓ Надежный источник

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