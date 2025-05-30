За что дали тюремный срок султану Сулейману из сериала "Великолепный век"?

Халит Эргенч почти два года проведет в турецкой тюрьме.

Новость, которая потрясла миллионы поклонников “Великолепного века” по всему миру: Халит Эргенч, чье лицо ассоциируется с могучим султаном Сулейманом, приговорен к тюремному сроку. Причиной стало серьезное обвинение – дача ложных показаний в рамках громкого дела десятилетней давности, связанного с протестами в парке Гези. Приговор вызвал волну обсуждений и шокировал многих.

Как сообщают турецкие СМИ, 55-летний актер был признан виновным судом Стамбула. Уголовное дело, приведшее актера на скамью подсудимых, уходит корнями к драматическим событиям мая-июня 2013 года в Стамбуле. Тогда мирная акция протеста против вырубки деревьев в парке Гези переросла в массовые антиправительственные демонстрации, охватившие всю Турцию и вызвавшие серьезные столкновения, жертвами которых стали несколько человек.

Халит Эргенч оказался в числе известных личностей, чье участие в тех событиях попало в поле зрения правосудия. Изначально он проходил как свидетель по делу о предполагаемой попытке свержения правительства. В ходе расследования актера допрашивали, в частности, о его связях с Меметом Али Алаборой, одним из фигурантов дела, ныне находящимся в бегах.

Однако показания Эргенча вызвали сомнения у прокуратуры. Актер утверждал, что оказался в парке случайно и не имел тесных контактов с организаторами протестов. В свое оправдание он заявлял: “Там, в парке, был поток людей, и мы как будто находились на переднем плане. Я ответил на все, о чем меня спрашивали. Я также ответил, что у меня нет никаких контактов с участниками протеста”.

Тем не менее, следствие располагало фотографиями и другими данными, указывающими на более активное участие актера в событиях парка Гези и его связи с некоторыми активистами. В итоге, Эргенчу было предъявлено обвинение в даче ложных показаний, поскольку его утверждения противоречили имевшимся доказательствам.

Суд признал Халита Эргенча виновным. Изначально обвинение запрашивало до четырех лет тюремного заключения. Актеру был вынесен приговор в виде двух лет и трех месяцев лишения свободы. Однако, с учетом отсутствия у звезды судимостей и, по некоторым данным, примерного поведения в ходе процесса, срок был смягчен до одного года, десяти месяцев и пятнадцати дней. Актер своей вины не признал и, несмотря на информацию об отклонении апелляции, планирует использовать все юридические возможности для оспаривания приговора.

Эта новость не оставила равнодушными многих, в том числе за пределами Турции. Российская телеведущая Ксения Бородина, известная страстная поклонница турецких сериалов и лично знакомая с Эргенчем, выразила свое потрясение. “Я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний”, — написала Бородина в своем Telegram-канале, комментируя приговор.

Телеведущая также выразила обеспокоенность судьбой текущего проекта с участием Эргенча: “Интересно, что будет дальше с "Если король проиграет", неужели остановят съемки”.

Примечательно, что всего за две недели до появления этой новости, в середине мая, Ксения Бородина лично встречалась с Халитом Эргенчем в Стамбуле. Она делилась в соцсетях совместными фотографиями и отзывалась об актере как об “очень приятном” человеке, который даже извинялся за то, что ему пришлось подождать, пока он переодевался после съемок.