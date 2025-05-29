Красавица Стриженова показала, чем наградила природа – размер лучше некуда

Красавица-актриса Екатерина Стриженова показала и прокомментировала пышные кусты сирени. Цветущие, ароматные, сочные гроздья сирени размером с кулак она воспринимает как награду природы.

Стриженова выставила напоказ видео с кустами, на котором сняла не только цветки и листья сирени, но и красивую себя. Сначала она стояла чуть поодаль от кустарника, а потом встала ближе и прислонилась к веткам сирени всем своим лицом. В конце видео она уткнулась в сочную сиреневую макушку только своим носом и насладилась ароматом.

"Майская сирень, не проходите мимо, слушайте аромат, она быстро сойдет…💜💜💜💜", — комментирует Екатерина видеоролик.

Ранее актриса стала лауреатом общественной премии "Будущее". Награду вручает общественная организация "Центр духовно-нравственного единения „Будущее“" деятелям науки, культуры, искусства, представителям СМИ, медицинским работникам, предпринимателям, спортсменам и педагогам.