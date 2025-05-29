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Рак унес здоровье и жизнь звезды мирового масштаба из кино "Не родись красивой"

Рак унес здоровье и жизнь звезды мирового масштаба из кино "Не родись красивой"
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Стало известно о том, что из-за онкологии, рака мочевого пузыря ушла мировая знаменитость, режиссер, продюсер, сценарист, актер Кепа Амучастеги. На счету этого артиста были десятки ролей в кинокартинах: "Техника дуэли", "Орлы не охотятся на мух", "Честные люди живут во Франции", "Точка оборота", "В конце спектра", "Неуправляемая", "Ведьма", "Ипохондричка" и других. Однако самой главной была его роль в киносериале Yo Soy Betty, La Fea: "Не родись красивой" по-колумбийски.

Из-за ухода мирового таланта сейчас скорбит и льет слезы не только его семья, которая является источником информации об этой ситуации, но и многочисленные поклонники в Мексике, Аргентине, Перу, Венесуэле, Чили, США. Однако самым высоким почетом и славой он пользуется на своей родине — в Колумбии.

Онкология забрала его на 84 году жизни 27 мая 2025 года. О том, что актер страдал из-за рака мочевого пузыря на последней стадии ушедший сообщал сам еще за месяц до своего ухода 28 апреля 2025-го. Это заявление он сделал в соцсети, собрав даже не десятки, а сотни комментариев от предавшихся печали, а затем и скорби, коллег и поклонников, колумбийцев и жителей других стран.

Кепа Амучастеги. Коллаж: Дни.ру

В последнее десятилетие жизни, несмотря на рак, Кепа Амучастеги является не только режиссером, продюсером, сценаристом и исполнителем ролей в кино, но и автором блогов в разных социальных сетях. Их можно называть в Мексике, Аргентине, Перу, Венесуэле, Чили, США, Колумбии, а вот в России они запрещены Роскомнадзором и признаны экстремистскими. Однако самое важное, что для просмотра доступен сериал Yo Soy Betty, La Fea: это оригинальная версия российского "Не родись красивой" с Нэлли Уваровой в главной роли.

Кепа Амучастеги пришел в этот мир 9 декабря 1941 года.

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29 мая 2025, 21:12
Фото: Unsplash.com
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