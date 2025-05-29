Возвращение легенды: Леонтьев готовится вернуться в РФ в конце лета

Обосновавшийся в Америке Валерий Леонтьев наметил путь на фестиваль в городе Казани

Валерий Леонтьев планирует прилететь в РФ в конце лета 2025 года. Эту информацию о звезде журналистам передал концертный директор Борис Чигирев.

Как отметил представитель звезды, певец держит курс на фестиваль "Новая волна", который состоится в Казани. Он уже наметил планы.

Ни одной дополнительной детали о вероятном возвращении легенды он не предоставил.

Добавим, что Валерий Леонтьев оставил РФ после событий 24 февраля 2022 года. В настоящее время певец обосновался в Америке. Предыдущий раз он прилетал в РФ в ноябре 2024-го, когда появился на дне рождения своего товарища, музыканта Игоря Крутого.

Отметим, что как раз-таки он возглавляет казанский фестиваль, который анонсирован на 21, 22, 23, 24, 25 и 26 августа.