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По Сети разлетелись пикантные снимки жены Преснякова

По Сети разлетелись пикантные снимки жены Преснякова
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Увидеть жену известного певца и музыканта в таком виде вряд ли кто-то ожидал.

По Сети разлетелись пикантные снимки почти обнаженной невестки Кристины Орбакайте. Супруга известного певца и музыканта Никиты Преснякова, модель и блогерша Алена Краснова, сама опубликовала серии весьма откровенных снимков и видео.

На видео Алена Краснова демонстрирует свою подтянутую и стройную фигуру, облаченная лишь в микроскопический купальник. Компанию ей в парной составила близкая подруга, с которой они вместе наслаждались банными ритуалами.

Согласно информации, пока девушки активно орудовали вениками – неотъемлемым атрибутом русской бани – их через стеклянную перегородку снимал некий "тайный оператор". В один из моментов, заметив камеру, Алена вместе с приятельницей посмотрели в объектив и синхронно изобразили руками символ сердца, словно передавая привет или демонстрируя свое отношение к происходящему.

Банные процедуры не ограничились парилкой. Как сообщается, после выхода из бани подруги отправились в душ, и эти моменты также были запечатлены на камеру, добавив еще больше откровенности к опубликованному контенту.

Публикация столь личных и откровенных кадров из бани и душа вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков и медиа, вновь напомнив о степени открытости, которую готовы демонстрировать публичные личности в эпоху социальных сетей.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2025, 17:51
Никита Пресняков. Фото: Rutube / МузЛофт-подкаст
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