"Мы не справимся и будем умирать": крик души Ольги Прокофьевой

Темой кинофестиваля "КстоКино" в городе Кстово Нижегородской области в этом году была выбрана экология. И ставшая традицией посадка деревьев звездами театра, кино и эстрады в этой связи кажется особенно актуальной. Среди тех, кто на Кстовской земле высадил саженец, была и Ольга Прокофьева.

Многие думают, что артисты тяжелее микрофона ничего никогда в руках не держали. Но Прокофьева отвергает мысль, что все звезды – белоручки. Она смело взяла лопату, ведро, лейку и начала сажать дерево. И делала это со знанием дела.

Как оказалось, и дома она это часто делает – у актрисы есть на даче большой фруктовый сад. "Яблоневых деревьев у нас очень много, – призналась Ольга. – Но когда все четырнадцать яблонь зацветают, мы, признаюсь вам, не всегда радуемся, потому что понимаем: все эти плоды надо будет осенью куда-то девать, а мы не справимся и будем умирать".

Прокофьева рассказала, что яблоки в ее семье сушат, делают варенье. Но их все равно остается много. "Поэтому мы придумали акцию, – говорит она. – В Одинцовском районе Подмосковья мы даем в местную газету объявление – приглашаем семьи приезжать собирать яблоки бесплатно. Мы их просто дарим! Но никто не приезжает с пустыми руками – привозят кто торт, кто пирог".

После посадки деревьев Прокофьева прогулялась по развалам местных умельцев и мастеров – домой в Москву актриса увезет Городецкий пряник и сыры.