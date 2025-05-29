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Леонид Агутин признался в серьезном психическом заболевании

Леонид Агутин признался в серьезном психическом заболевании
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Леонид Агутин много лет борется с болезнью.

Известный российский певец Леонид Агутин удивил поклонников и зрителей откровенным признанием в рамках популярного "Шоу Воли", выпуск которого недавно вышел на платформе Rutube. Артист открыто рассказал о своей многолетней борьбе с агорафобией – специфическим тревожным расстройством, характеризующимся боязнью открытых пространств и, в частности, большого скопления людей.

Естественное недоумение ведущего Павла Воли, как человек с таким диагнозом может проводить грандиозные концерты и собирать полные залы, не осталось без ответа. Агутин пояснил, что научился сосуществовать со своим недугом, и он не препятствует его выступлениям.

"Я более-менее привык к этому", – поделился певец.

Он отметил, что парадоксальным образом сцена является для него своего рода зоной комфорта, поскольку там он не обязан взаимодействовать с толпой напрямую.

На вопрос соведущего Николая Соболева о возможности такого сценического элемента, как крауд-серфинг (прыжки артиста в толпу зрителей), Агутин дал весьма красноречивое сравнение. По его словам, для него это равнозначно тому, «нырнуть в поле с ромашками, если у вас аллергия на них», подчеркивая полную несовместимость такого действия с его состоянием.

В ходе той же беседы Леонид Агутин затронул и другие темы, поделившись своими взглядами на взаимоотношения полов. Он назвал себя консервативным человеком и заявил, что не приемлет проявления мужественности в женщинах. Согласно его убеждениям, роли в обществе четко распределены: женщины должны быть женственными, а мужчины – мужественными. Артисту категорически не нравится грубость и использование ненормативной лексики со стороны представительниц прекрасного пола.

Кроме того, Агутин высказался по поводу финансового распределения в паре, согласившись с мнением, что мужчина должен делиться частью своего заработка с партнершей. При этом, по его мнению, доходы самой женщины являются исключительно ее личными средствами, которые она может тратить по своему усмотрению.

Шоу-бизнес в Telegram

29 мая 2025, 16:37
Леонид Агутин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Rutube / "Шоу Воли"✓ Надежный источник

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