Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой

Мы собрали для вас 4 стопкадра из кинокартин Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса в образе бабушки. Вглядитесь в снимке и попробуйте отгадать названия 4 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов к каждому пункту теста от 1 до 4. Каждый раз выбирайте 1 из 4 букв: «А»; «Б»; «В»; «Г».
Конечно, 1 киноснимок из СССР с позирующей бабушкой не дает полноценного понимания о персонажах, чтобы бодро, легко и безошибочно перебрать советские киноленты Мосфильма в своей памяти. Однако знатоки кинематографа СССР непременно наберут в этом тесте максимальные 100 баллов.
Вопросы:
1) Этот фильм с бабушкой называется...
А — Любовь и голуби (1984)
Б — Самая обаятельная и привлекательная (1985)
В — Чучело (1984)
Г — Асса (1988)
2) Этот снимок бабушки из фильма СССР...
А — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)
Б — Ирония судьбы, или С легким паром! (1976)
В — Иди и смотри (1985)
Г — Вокзал для двоих (1983)
3) Эта бабушка героиня фильма СССР...
А — Курьер (1986)
Б — Братья Карамазовы (1969)
В — Мачеха (1973)
Г — Мой ласковый и нежный зверь (1978)
4) Название этого советского фильма с бабушкой...
А — Летят журавли (1957)
Б — Девчата (1962)
В — Еще раз про любовь (1968)
Г — Бабье царство (1967)
Ответы:
1 >>> А — "Любовь и голуби";
2 >>> Б — "Ирония судьбы, или С легким паром!";
3 >>> В— "Мачеха";
4 >>> Г — "Бабье царство".
Смогли выложиться на максимум и узнали 4 фильма по 4 кадрам? Это мастерство на все 100%!
Допустили хотя бы 1 ошибку в 4 вопросах теста? Это повод пройти тест еще раз!