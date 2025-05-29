Тест: отгадайте название фильма СССР по 1 кадру с бабушкой

Помните ли вы советский кинематограф на все 100%? Способны ли вы мгновенно назвать фильм СССР и вместе с этим не ошибиться? Начинаем проверять – чудесные бабушки советского кино уже в сборе и ждут только вас! Пройдите тест на максимальный балл и признайте, что женская красота не увядает в любом возрасте!

Мы собрали для вас 4 стопкадра из кинокартин Мосфильма, на каждом из них есть хотя бы 1 актриса в образе бабушки. Вглядитесь в снимке и попробуйте отгадать названия 4 фильмов СССР по изображению, выбрав 1 из 4 предложенных вариантов к каждому пункту теста от 1 до 4. Каждый раз выбирайте 1 из 4 букв: «А»; «Б»; «В»; «Г».

Конечно, 1 киноснимок из СССР с позирующей бабушкой не дает полноценного понимания о персонажах, чтобы бодро, легко и безошибочно перебрать советские киноленты Мосфильма в своей памяти. Однако знатоки кинематографа СССР непременно наберут в этом тесте максимальные 100 баллов.

Вопросы:

1) Этот фильм с бабушкой называется...

А — Любовь и голуби (1984)

Б — Самая обаятельная и привлекательная (1985)

В — Чучело (1984)

Г — Асса (1988)

2) Этот снимок бабушки из фильма СССР...

А — Операция "Ы" и другие приключения Шурика (1965)

Б — Ирония судьбы, или С легким паром! (1976)

В — Иди и смотри (1985)

Г — Вокзал для двоих (1983)

3) Эта бабушка героиня фильма СССР...

А — Курьер (1986)

Б — Братья Карамазовы (1969)

В — Мачеха (1973)

Г — Мой ласковый и нежный зверь (1978)

4) Название этого советского фильма с бабушкой...

А — Летят журавли (1957)

Б — Девчата (1962)

В — Еще раз про любовь (1968)

Г — Бабье царство (1967)

Ответы:

1 >>> А — "Любовь и голуби";

2 >>> Б — "Ирония судьбы, или С легким паром!";

3 >>> В — "Мачеха";

4 >>> Г — "Бабье царство".

Смогли выложиться на максимум и узнали 4 фильма по 4 кадрам? Это мастерство на все 100%!